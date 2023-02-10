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Интерфакс-АВН

В Кремле заявили о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация вокруг возможного предоставления Украине британских истребителей свидетельствует о растущей вовлеченности Запада в конфликт между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг представители СМИ попросили Пескова прокомментировать ситуацию с возможным предоставлением истребителей после речи президента Украины Владимира Зеленского в британском парламенте.

"Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи. И констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины", - сказал Песков.

Он заявил, что такие действия "принципиально не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет" Россия "в плане достижения своих целей, поставленных в рамках СВО".

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
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