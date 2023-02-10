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РИА Новости

Сенатор считает, что Запад намеренно затягивает спецоперацию на Украине

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Сенатор Бондарев: Запад намеренно затягивает спецоперацию, поставляя Украине оружие

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Откликаясь на украинские просьбы поставить оружие, Запад искусственно затягивает проведение боевых действий в зоне спецоперации, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Он полагает, что хотя бы из соображений рационализма англичане отклонят просьбу Киева о поставках авиации.

"Западная Европа и США искусственно затягивают боевые действия в зоне СВО, в том числе откликаясь на украинские просьбы о поставках. Надеюсь, что в этот раз британцы хотя бы из соображений рационализма и экономии отклонят просьбу о поставках авиации", - написал он в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что встреча Зеленского с британскими чиновниками - "очередное подтверждение интриганства Великобритании и несамостоятельности Украины". "Британцы ставят Украину в ещё большую зависимость от себя, беспардонно вмешиваясь своей "помощью" в никоим образом не касающееся их военное противостояние", - отметил Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что "именно "страна лордов" стравила СССР и Германию в 1941 году, выступив теневым организатором Великой Отечественной войны". "Сейчас Великобритания "подкидывает дровишки" в костёр войны, который уже давно бы погас, если бы не западное вмешательство", - заключил парламентарий.

Накануне Владимир Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Бондарев Виктор
Лавров Сергей
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