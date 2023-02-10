Моравецкий: поражение России стало смыслом существования Польши

Моравецкий назвал поражение России смыслом существования Польши и Европы

Польша заинтересована в поражении России на Украине, поскольку украинский конфликт представляет для Варшавы экзистенциальную угрозу. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью Corriere della Sera.

"Мы считаем конфликт на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия победит, весь геополитический анализ можно отбросить. Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает, какую ответственность влечет за собой это положение. Победа над Россией – это как польская, так и европейская причина для существования", – заявил Моравецкий.

Кроме того, премьер-министр одобрил решение Германии передать Украине танки Leopard 2. "Лучше поздно, чем никогда", – подчеркнул он.

Что касается истребителей, о которых в последнее время просит Киев, Моравецкий вновь заявил: "Украина пользуется нашей полной поддержкой". Однако он признал, что "решение остается за НАТО".