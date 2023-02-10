Войти
ТАСС

Россия впервые представит на Аero India 2023 разведывательный беспилотник "Орлан-30"

153
0
0
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия впервые продемонстрирует за рубежом на международном авиасалоне Аero India 2023 в Бангалоре свои разведывательно-ударные и разведывательные беспилотники, в том числе "Орлан-30". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Рособоронэкспорта (РОЭ).

"Посетителям стенда Рособоронэкспорта предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" - новинкой 2022 года", - сказали в компании.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" является дальнейшим развитием хорошо известного на мировом рынке БЛА "Орлан-10".

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Кроме того, при помощи установленного целевого оборудования он обеспечивает целеуказание высокоточным средствам поражения для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днем, так и в темное время суток.

14-я Международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.06.2021
Беспилотники залпового огня
19.11.2019
Рособоронэкспорт представляет российские средства борьбы с БЛА на выставке Dubai Airshow 2019
04.11.2019
Российские оборонные предприятия загружены на несколько лет вперед
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
18.09.2008
AEROSPACE-2008 – старт успешный
15.07.2008
Предприятия ОПК России представят новые образцы авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине