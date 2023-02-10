Россия впервые представит на Аero India 2023 разведывательный беспилотник "Орлан-30"

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия впервые продемонстрирует за рубежом на международном авиасалоне Аero India 2023 в Бангалоре свои разведывательно-ударные и разведывательные беспилотники, в том числе "Орлан-30". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Рособоронэкспорта (РОЭ).

"Посетителям стенда Рособоронэкспорта предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" - новинкой 2022 года", - сказали в компании.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" является дальнейшим развитием хорошо известного на мировом рынке БЛА "Орлан-10".

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Кроме того, при помощи установленного целевого оборудования он обеспечивает целеуказание высокоточным средствам поражения для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днем, так и в темное время суток.

14-я Международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.