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ТАСС

Россия покажет на Аero India самолеты Су-57Э и Checkmate

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Посетители выставки также смогут увидеть военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истр...

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия покажет на международном авиасалоне Аero India 2023 в Бангалоре истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий тактический самолет Checkmate, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" представляет в Индии около 200 образцов наиболее перспективных вооружений и военной техники российского производства, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate", - сказали в компании.

Также посетители выставки смогут увидеть военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д.

Кроме того, в "Рособоронэкспорте" отметили, что на выставке будет демонстрироваться легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, производство которого предлагается открыть на базе совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в рамках программы Make in India.

На Aero India 2023 Россия также продемонстрирует наиболее востребованные сегодня на мировом рынке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе модернизированные версии боевых вертолетов Ка-52Э, Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в индийском городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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