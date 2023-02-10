Россия представит на Аero India 2023 передовые средства борьбы с беспилотниками

Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.

На российской экспозиции будут показаны также зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) представит комплексную систему противодействия беспилотникам на международном авиасалоне Аero India 2023 в Бангалоре, включая мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе компании.

"Посетителям выставки покажут российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплексы "Репеллент", РЛК-МЦЕ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э", - сказали в компании.

Отмечается, что в сегменте противовоздушной обороны "Рособоронэкспорт" представит на выставке весь спектр средств, способных применяться как отдельно, так и в составе эшелонированной системы ПВО. На российской экспозиции будут показаны зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, компания предложит переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба".

Мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль" обеспечивает зональное прикрытие территорий для подавления беспилотников на расстоянии до 20 километров. Комплекс может обнаруживать БЛА и подавлять их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами.

14-я Международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в индийском городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.