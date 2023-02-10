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ТАСС

Разработчик "Сармата" создал прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата

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Генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь
Генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Академик РАН, гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь сообщил, что благодаря экспериментам с аппаратом, проведенным в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦИАМ, были подтверждены полученные в расчетах основные летно-тактические характеристики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени В. П. Макеева разработал концепцию и изготовил стендовый полномасштабный прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщил академик РАН, гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь.

"На основании опыта ГРЦ [в области проектирования аппаратов с гиперзвуковыми скоростями] в кооперации предприятий, в частности с ЦИАМ им. Баранова, вузов и академических институтов проведены исследования и предложена концепция создания универсального многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушным реактивным двигателем", - сказал Дегтярь в четверг во время Демидовских чтений, которые проходят в Уральском федеральном университете.

По его словам, также был изготовлен полномасштабный прототип-демонстратор летательного аппарата. Благодаря экспериментам с этим аппаратом, проведенным в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦИАМ, были подтверждены полученные в расчетах основные летно-тактические характеристики.

ГРЦ имени Макеева - разработчик МБР "Синева" и "Лайнер" морского базирования, а также перспективной МБР "Сармат" шахтного базирования. 

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ГРЦ им. Макеева
ЦИАМ им. Баранова
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