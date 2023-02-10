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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в выставке Aero India 2023

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ЗРК "Тор-М2КМ"
Батарейный командный пункт на шасси индийского автомобиля ТАТА с колесной формулой 6х6 из состава ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в экспозиции авиасалона МАКС-2013.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 9 февраля. С 13 по 17 февраля АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в 14-й Международной авиакосмической выставке Aero India, которая пройдет индийском городе Бангалоре.

Как сообщила пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", в ходе мероприятия Концерн в рамках единой экспозиции продемонстрирует целый ряд положительно зарекомендовавших себя на мировом рынке изделий.

В частности, широкой публике будут представлены модели зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф" и средней дальности С-350Е "Витязь".

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе действующих одновременно с любых направлений, от предельно малых до больших высот. С-350Е может действовать автономно или быть интегрированной в состав системы противовоздушной обороны заказчика.

Кроме того, вниманию гостей выставки будут представлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства "Тор" ("Тор-М2К", "Тор-М2Э", "Тор-Э2", автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" на индийском шасси "ТАТА" и др.) и боевая машина стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)".

Впервые в Индии Концерн презентует ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е и пусковых установок 51П6Е2 (до четырех), является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно.

Посетители Aero India смогут увидеть модели радиолокационных станций (РЛС) воздушного обнаружения "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ" и "Подлет-Е". Эти РЛС успешно применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "стелс", при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

Также специалисты холдинга расскажут посетителям выставки о морских средствах ПВО. На стенде Концерна будет представлена информация о ЗРК морского базирования "Штиль-1", "Ресурс", "Риф-М", корабельных комплексах ракетного оружия "Москит-Е" и "Москит-МВЕ", аппаратуре обеспечения электромагнитных совместимостей корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э".

Кроме того, Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на Aero India 2023 информацию о передвижном комплекте ремонтно-диагностического оборудования "РЕДИКОМ".

Помимо вышеуказанной продукции на стенде Концерна можно будет ознакомиться с характеристиками универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих основные современные средства воздушного нападения.

"Индия обладает одной из самых больших, сильных и современных армий мира, а индийские партнеры традиционно проявляют большой интерес к разработкам нашего холдинга, которые неоднократно продемонстрировали и подтвердили свои высокие характеристики, эффективность, надежность и конкурентоспособность", – отметил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. Он подчеркнул, что залогом этого стал мощный инновационный, научно-технический и производственный потенциал предприятий и организаций, входящих в Концерн как в лидирующую интегрированную структуру российского ОПК.

По словам В.Дзиркална, еще одним направлением работы делегации Концерна ВКО "Алмаз-Антей" на Aero India 2023 станет информирование потенциальных партнеров холдинга о возможностях Концерна по разработке, изготовлению, обслуживанию, продлению сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира. "Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

Концерн уделяет особое внимание вопросам подготовки специалистов заказчика, эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Страны
Индия
Продукция
Tор-М2
Гамма-ДЕ
Каста-2
Каста-2Е2
Москит
Риф-М
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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