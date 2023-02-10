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ЦАМТО

Минобороны Колумбии заключило контракты на МТО вертолетов Ми-17 и UH-60

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Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой
Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии на выстаке.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 9 февраля. Минобороны Колумбии заключило контракты на обслуживание парка вертолетов Ми-17 и UH-60, состоящих на вооружении десантно-штурмовой авиационной дивизии (DAVAA) армейской авиации СВ Колумбии.

Как сообщает Infodefensa.com, общая стоимость двух контрактов в рамках межправительственных соглашений сроком на 3,5 лет составляет 46,96 млн. долл. Договоры предусматривают МТО вертолетов Ми-17 российского производства и американских "Блэк Хок". Выбранные подрядчики не называются.

В настоящее время в составе дивизии Division de Aviacion Asalto Aereo (состоит из 25-й и 32-й авиационных бригад) эксплуатируются 24 российских вертолета версий Ми-17-1В и Ми-17В-5, а также 54 вертолета версий UH-60A/L и S-70A4 американского производства.

Сухопутные войска Колумбии получили 9 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 двумя партиями в 2008-2009 гг. по двум контрактам от 2007 и 2008 гг. До этого, в 1997 и 2002 гг., двумя партиями было получено 16 вертолетов Ми-17-1В.

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Страны
Колумбия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-17В5
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