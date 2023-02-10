Рособоронэкспорт предложит Индии новые совместные проекты в области авиации на выставке Aero India 2023

ЦАМТО, 9 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует единую российскую экспозицию на выставке Aero India 2023, которая пройдет с 13 по 17 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в пригороде Бангалора, Индия.

"Рособоронэкспорт – постоянный участник одного из крупнейших мировых авиасалонов Aero India, где российская экспозиция традиционно выделяется своими масштабами и объемом представляемой продукции для военно-воздушных сил и ПВО. Выставка дает нам отличную возможность показать современные образцы российского производства и обсудить направления дальнейшего двустороннего сотрудничества с Индией, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией является примером индустриального партнерства с множеством финализированных и действующих совместных проектов для всех видов вооруженных сил. Сегодня мы предлагаем новые точки взаимодействия в рамках совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции на базе индийских предприятий в рамках национальной программы Make in India с соблюдением всех требований по локализации и передачи технологий".

В единой российской экспозиции, расположенной в павильоне B, размещены стенды Рособоронэкспорта, Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) и Концерна ВКО "Алмаз-Антей". На Aero India также будут работать делегации ведущих российских предприятий, выпускающих продукцию по тематике выставки.

Рособоронэкспорт представляет в Индии около 200 наиболее перспективных образцов вооружения и военной техники российского производства, в том числе перспективный многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д.

Рособоронэкспорт покажет на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, производство которого предлагается открыть на базе совместного предприятия "Indo Russian Helicopters Limited" с участием российских и индийских промышленных компаний в рамках программы Make in India.

Кроме того, на Aero India 2023 демонстрируется широкий спектр российских военных вертолетов различного предназначения. Среди них – наиболее востребованные сегодня на мировом рынке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе модернизированные версии боевых вертолетов Ка-52Э, Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш.

Посетителям стенда Рособоронэкспорта предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" – новинкой 2022 года.

В сегменте противовоздушной обороны Рособоронэкспорт представляет на выставке весь спектр средств, способных применяться как отдельно, так и в составе эшелонированной системы ПВО. На российской экспозиции представлены зенитная ракетная система С-350Е "Витязь", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, компания предложит переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба". Также посетителям выставки покажут российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе комплексы "Репеллент", РЛК-МЦЕ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э.

В рамках деловой программы Aero India 2023 Рособоронэкспорт планирует провести предметные встречи и переговоры с представителями Министерства обороны и других силовых структур Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, компания рассчитывает на масштабную работу с государственными и частными предприятиями индийского оборонно-промышленного комплекса с целью расширения работы по индустриальному партнерству между Россией и Индией в соответствии с требованиями национальных программ Make in India и "Самодостаточная Индия", сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".