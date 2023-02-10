Войти
Военное обозрение

В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего

151
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские военные уделяют серьезное внимание проведению учений с активным привлечением современных цифровых технологий. В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего.

На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в американском журнале Breaking Defense, технический директор Центрального командования США (CENTCOM) Шайлер Мур.

Он сетует на то, что большая часть учений проводимых военными, все еще сосредоточена на традиционных возможностях. Мур считает, что при подготовке к следующему крупному вооруженному конфликту им следует активнее внедрять цифровые инструменты.

В прошлом месяце CENTCOM и 18-й воздушно-десантный корпус собрали большую группу специалистов в Объединенном операционном центре Dragon на базе Форт-Брегг для участия в крупномасштабных учениях Scarlet Dragon Oasis. В мероприятии участвовало около 400 военнослужащих, политиков, технических экспертов и представителей промышленности. И хотя оно было посвящено средствам доставки боеприпасов, основное внимание собравшихся было сосредоточено на цифровых инструмента и программных продуктах. Сами боеприпасы и традиционные средства были второстепенными по сравнению с новыми разработками, которые уже сейчас формируют облик военных действий будущего.

Сейчас интеллектуальные электронные системы в Соединенных Штатах уже пробуют привлекать к управлению вооружением и воинскими подразделениями. Будем надеяться, что день, когда машины полностью подчинят себе людей, никогда не наступит.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.01.2020
Переговоры по «Форту Трамп» продолжатся – войска уже готовятся к переброске
01.07.2019
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
12.11.2018
2019. США увеличат закупки военных самолетов
04.04.2018
Звери и птицы: кто заставляет бежать солдат НАТО
29.08.2017
Невидимый заслон: системы РЭБ могут оставить противника без электроники
14.12.2016
Королевство без царя в голове
30.04.2013
"Суперджеты" перекуют в бизнес-самолеты в Казани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине