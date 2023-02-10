Источник изображения: topwar.ru

Американские военные уделяют серьезное внимание проведению учений с активным привлечением современных цифровых технологий. В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего.

На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в американском журнале Breaking Defense, технический директор Центрального командования США (CENTCOM) Шайлер Мур.

Он сетует на то, что большая часть учений проводимых военными, все еще сосредоточена на традиционных возможностях. Мур считает, что при подготовке к следующему крупному вооруженному конфликту им следует активнее внедрять цифровые инструменты.

В прошлом месяце CENTCOM и 18-й воздушно-десантный корпус собрали большую группу специалистов в Объединенном операционном центре Dragon на базе Форт-Брегг для участия в крупномасштабных учениях Scarlet Dragon Oasis. В мероприятии участвовало около 400 военнослужащих, политиков, технических экспертов и представителей промышленности. И хотя оно было посвящено средствам доставки боеприпасов, основное внимание собравшихся было сосредоточено на цифровых инструмента и программных продуктах. Сами боеприпасы и традиционные средства были второстепенными по сравнению с новыми разработками, которые уже сейчас формируют облик военных действий будущего.

Сейчас интеллектуальные электронные системы в Соединенных Штатах уже пробуют привлекать к управлению вооружением и воинскими подразделениями. Будем надеяться, что день, когда машины полностью подчинят себе людей, никогда не наступит.