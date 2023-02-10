Россия впервые представит в Индии комплекс нестратегической ПРО "Абакан"

В пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщили, что комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е и пусковых установок 51П6Е2

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия впервые представит в Индии на международной выставке Aero India 2023 зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны (ПРО) "Абакан", сообщили ТАСС в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Впервые в Индии концерн презентует ЗРК нестратегической ПРО 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет", - сказали в концерне.

Там отметили, что комплекс состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е и пусковых установок 51П6Е2 (до четырех). Сообщается, что "Абакан" является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно.

В рамках экспозиции "Алмаз-Антей" также представит модели радиолокационных станций (РЛС) воздушного обнаружения "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ" и "Подлет-Е". Они применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "стелс". Отмечается, что РЛС должны успешно выполнять свои задачи даже при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

Также специалисты холдинга расскажут посетителям выставки о морских средствах ПВО. На стенде концерна будет представлена информация о ЗРК морского базирования "Штиль-1", "Ресурс", "Риф-М", корабельных комплексах ракетного оружия "Москит-Е" и "Москит-МВЕ", аппаратуре обеспечения электромагнитных совместимостей корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э".

14-я Международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.