Николай Панков вручил награды лучшим ученым Минобороны РФ

ЦАМТО, 9 февраля. Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ и "Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации".

Церемония награждения прошла 8 февраля – в день Российской науки – в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. В торжественной церемонии также приняли участие председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Василий Трушин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Сегодня в День российской науки, мы поздравляем наиболее отличившихся военных ученых", – сказал статс-секретарь, открывая церемонию.

Обращаясь к лауреатам, Н.Панков подчеркнул, что награждаемые сегодня научные коллективы внести наиболее значимый вклад в развитие российской военной науки.

"Результаты научной деятельности награжденных сегодня по достоинству отмечены руководством Министерства обороны Российской Федерации", – сказал замминистра обороны.

Кроме того, статс-секретарь отметил вклад руководящего состава органов военного управления, научно-исследовательских организаций и военных вузов в достигнутые научные результаты.

"Это заслуга, прежде всего, ученых, но, без сомнения, это заслуга и руководителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов, в подчинении которых трудятся наши военные ученые, поддерживая и подтверждая высокий статус научных организаций и в целом военной науки", – отметил Н.Панков.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в 2022 году конкурсными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации были рассмотрены 84 научные работы и 17 конкурсных дел. Всего в конкурсах приняло участие более 300 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.