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ЦАМТО

Премьер-министр Португалии Кошта: Лиссабон передаст Киеву три танка Leopard-2 в марте

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Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Gregor Mayer/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 9 февраля. Португалия направит Украине три танка Leopard-2 уже в марте. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

"В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard-2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в марте этого года", – приводит слова премьера на слушаниях в парламенте газета Correio da Manha.

Начальник генштаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявил в прошлом месяце, что Лиссабон располагает 37 танками Leopard-2. Согласно местным СМИ, больше половины этих машин находятся в неисправном состоянии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Украина
Продукция
Leopard-2
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