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ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" состоялось заседание по вопросам моделирования систем с искусственным интеллектом

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

ЦАМТО, 9 февраля. В КВЦ "Патриот" состоялось заседание по вопросам разработки и согласования первой редакции государственных стандартов по тематике ИИ военного назначения и современного состояния средств моделирования сложных систем на основе технологий ИИ.

В заседании приняли участие представители более 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов военного управления.

В рамках мероприятия присутствующие обсудили ход разработки государственных стандартов военного назначения, регламентирующих терминологию и классификацию систем с искусственным интеллектом, а также состояния дел в сфере моделирования сложных динамических систем с искусственным интеллектом с учетом вопросов импортозамещения и перехода на отечественные платформы.

По итогам совещания специалистами были высказаны предложения по корректировке приведенных в проектах государственных стандартов терминов и намечен общий вектор в сфере моделирования сложных систем с искусственным интеллектом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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