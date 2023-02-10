В КВЦ "Патриот" состоялось заседание по вопросам моделирования систем с искусственным интеллектом

ЦАМТО, 9 февраля. В КВЦ "Патриот" состоялось заседание по вопросам разработки и согласования первой редакции государственных стандартов по тематике ИИ военного назначения и современного состояния средств моделирования сложных систем на основе технологий ИИ.

В заседании приняли участие представители более 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов военного управления.

В рамках мероприятия присутствующие обсудили ход разработки государственных стандартов военного назначения, регламентирующих терминологию и классификацию систем с искусственным интеллектом, а также состояния дел в сфере моделирования сложных динамических систем с искусственным интеллектом с учетом вопросов импортозамещения и перехода на отечественные платформы.

По итогам совещания специалистами были высказаны предложения по корректировке приведенных в проектах государственных стандартов терминов и намечен общий вектор в сфере моделирования сложных систем с искусственным интеллектом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.