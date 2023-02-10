Войти
ЦАМТО

Парламент Швеции одобрил выделение более 400 млн. долларов на военную помощь Украине

149
0
0
Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

ЦАМТО, 9 февраля. Парламент Швеции проголосовал за поправки в бюджет страны, которые предполагают выделение 4,3 млрд. шведских крон (более 400 млн. долл.) на военную помощь Киеву.

Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Украине.

"Пакет стоимостью 4,3 млрд. шведских крон включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, 57 противотанковых ракетных комплексов и 90 бронемашин", – цитирует "РИА Новости" сообщение, опубликованное на сайте парламента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Похожие новости
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
10.10.2022
Британия проверит трубопроводы из-за опасения "минирования" Россией
30.05.2022
Стоит ли толкать великую державу
12.01.2022
Надувной ужас
15.09.2020
Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС (Европейська правда, Украина)
31.08.2020
Бронетехника на фоне шведских туристов: что происходит в Прибалтике? (Atlantico, Франция)
25.12.2012
Мирный атом в космосе и в электромобиле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине