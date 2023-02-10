Парламент Швеции одобрил выделение более 400 млн. долларов на военную помощь Украине

ЦАМТО, 9 февраля. Парламент Швеции проголосовал за поправки в бюджет страны, которые предполагают выделение 4,3 млрд. шведских крон (более 400 млн. долл.) на военную помощь Киеву.

Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Украине.

"Пакет стоимостью 4,3 млрд. шведских крон включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, 57 противотанковых ракетных комплексов и 90 бронемашин", – цитирует "РИА Новости" сообщение, опубликованное на сайте парламента.