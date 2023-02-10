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ТАСС

Роскосмос: Россия выполнила 100 успешных космических пусков подряд

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В ведомстве отметили, что 46 из успешных стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 - с Плесецка, а также 9 с космодрома Восточный и столько же - из Гвианского космического центра

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Запуск с Байконура ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-22" стал для России сотым успешным пуском подряд, продолжив рекордную серию. Об этом сообщили в четверг в Роскосмосе.

"С октября 2018 года по настоящее время проведено 100 подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отмечается, что 46 из успешных стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 - с Плесецка, а также 9 с космодрома Восточный и столько же - из Гвианского космического центра.

Из этих пусков 82 были осуществлены с помощью ракет-носителей семейства "Союз", 11 - с помощью ракет "Протон-М", 4 - с помощью ракет семейства "Ангара". Также три старта пришлись на ракеты-носители "Рокот".

В июне 2021 года Россия побила предыдущий национальный рекорд, когда с февраля 1992 года по март 1993 года было совершено подряд 59 успешных пусков космических ракет-носителей. 

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Страны
Гвиана
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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Союз-2 РН
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