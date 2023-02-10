Источник изображения: topwar.ru

С января украинские операторы дронов, участвующие в военных действиях под Артемовском в составе ВСУ, начали испытывать серьезные проблемы из-за появления на данном участке фронта новых российских систем радиоэлектронной борьбы. Здесь они лишились почти сотни беспилотных аппаратов, с помощью которых киевские боевики корректировали огонь артиллерии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно информации, полученной от попавших в плен украинских военнослужащих, на Донбассе неизвестные системы РЭБ массово выводят из строя квадрокоптеры ВСУ. Направляясь в сторону российских позиций, дроны даже не успевают до них долетать из-за подавления сигналов радиоэлектронными комплексами.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что использование новых российских систем отмечено только на Артемовском направлении. Впервые их работа была зафиксирована осенью прошлого года в районе Кременной, но массовое применение этих средств РЭБ отмечается лишь под Артемовском. Из-за этого крупные подразделения 53-й, 63-й и 93-й ОМБр украинской армии лишились своих разведывательных дронов.

Согласно данным, полученным от военнослужащих ВСУ во время радиоперехватов, они считают, что против них действуют портативные системы РЭБ, расположенные прямо на российских пехотных позициях либо в расположенном рядом лесу. Предполагается, что размеры станции не превышают нескольких десятков сантиметров. При обнаружении БПЛА противника она автоматически начинает его перехват и осуществляет посадку дрона в недоступном для противника месте.