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ТАСС

Новые беспилотники-камикадзе РУД-250 проходят испытания в зоне СВО

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НИИВК им. М. А. Карцева
НИИВК им. М. А. Карцева.
Источник изображения: http://ниивк.рф

При управлении дронами не используют GPS, чтобы их было сложнее отследить, отметил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первая партия новых разведывательно-ударных дронов-камикадзе РУД-250 направлена на испытания в зоне проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

"Мы поставили новые разведывательно-ударные дроны (РУД-250) для применения в зоне спецоперации. Это маленькие дроны-камикадзе. Первая пробная партия в количестве пяти дронов уже была отправлена в зону СВО. Дроны летают без GPS, полет полностью ложится на плечи оператора. Это делается для того, чтобы дрон было сложнее отследить", - рассказал Долгов.

По словам специалиста, во время апробации дрона-разведчика в зоне СВО был составлен список необходимых улучшений. "Нами уже получена информация о доработках, которые необходимо провести. В частности, требуется, чтобы дрон можно было использовать для сброса (полезной нагрузки, в том числе гранат - прим. ТАСС). Также надо доработать пульт управления и сделать его ударопрочным. Помимо этого необходимо усилить радиоканал, видеоканал и аккумуляторы", - подчеркнул Долгов.

Новейший разведывательно-ударный дрон способен летать со скоростью до 170 км/ч. Максимальная масса полезной нагрузки беспилотника - до 1,5 кг. 

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