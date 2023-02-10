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Интерфакс-АВН

В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище

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Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ восстанавливают объект культурного наследия, который после его масштабной реконструкции станет главным корпусом строящегося в Иркутске нового Суворовского военного училища.

Ход строительных работ проверили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

Сегодня на объекте задействованы 470 человек и 26 единиц техники. Военные строители реставрируют учебно-административный корпус со спальными помещениями на 240 мест и медпунктом.

В корпусе, где ранее находился пеший манеж, после обновления расположатся помещения для дополнительного образования и столовая на 480 мест.

На территории кадетки появятся также Аллея летчиков-героев и большой спортивный комплекс, гимнастические площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, полоса препятствий.

Училище планируется сдать к 1 сентября 2023 года. На втором этапе, рядом с обновленными площадями, возведут спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадку для игры в хоккей с мячом.

Это будет первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.

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1 комментарий
№1
10.02.2023 02:08
Суворовские училища должны быть в каждом городе численностью от 100 тыс. человек.
Это должна быть единая базовая школа для будущих профессиональных военных, сержантов и офицеров.
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