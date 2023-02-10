В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище

Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ восстанавливают объект культурного наследия, который после его масштабной реконструкции станет главным корпусом строящегося в Иркутске нового Суворовского военного училища.

Ход строительных работ проверили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

Сегодня на объекте задействованы 470 человек и 26 единиц техники. Военные строители реставрируют учебно-административный корпус со спальными помещениями на 240 мест и медпунктом.

В корпусе, где ранее находился пеший манеж, после обновления расположатся помещения для дополнительного образования и столовая на 480 мест.

На территории кадетки появятся также Аллея летчиков-героев и большой спортивный комплекс, гимнастические площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, полоса препятствий.

Училище планируется сдать к 1 сентября 2023 года. На втором этапе, рядом с обновленными площадями, возведут спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадку для игры в хоккей с мячом.

Это будет первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.