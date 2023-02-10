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Лавров застиг Запад врасплох

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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Мавританию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Мавританию.
Источник изображения: © МИД РФ

Asharq Al-Awsat: визит Лаврова в Судан застиг западных послов врасплох

Африканское турне Сергея Лаврова продолжается, пишет Asharq Al-Awsat. После Мали он посетил Мавританию — это первый визит главы МИД России с момента установления дипломатических отношений между Нуакшотом и Москвой. Следующим пунктом назначения стал Судан — и это застало послов ЕС и США врасплох.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках африканского турне посетит Мали, Мавританию и Судан. Богатая природными ресурсами Африка снова становится ареной противостояния Москвы и Запада.

"Мы продолжим содействовать решению вопросов на африканском континенте. Последовательно исходим из того, что проблемы здесь должны решаться на основе принципа "африканским проблемам — африканское решение". Борьба с терроризмом актуальна и для других стран этого региона. Будем оказывать им содействие в преодолении трудностей. Это касается Гвинеи, Буркина-Фасо, Чада, в целом Сахаро-Сахельского региона и прибрежных стран Гвинейского залива", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

Визит Лаврова в Мали, ставшей свидетелем экстремистского насилия и глубокого многоаспектного кризиса, демонстрирует сближение Москвы и Бамако на фоне разрыва отношений с Францией и ее союзниками.

Россия продолжит оказывать военную поддержку Мали, обеспечивать ее оружием и отправлять в страну сотни военнослужащих, прошедших обучение в российской армии или входящих в ЧВК "Вагнер". Лавров пообещал усилить присутствие Москвы на континенте, который, по его словам, сталкивается с "неоколониальными подходами" Запада.

Лавров прибыл в Нуакшот во вторник вечером. Это первый визит министра иностранных дел России в Мавританию с момента установления дипломатических отношений между странами. Его поездка в Нуакшот совпала с визитом европейской миссии по вопросам безопасности, прибывшей для встречи с официальными лицами Мавритании во главе с министром обороны Ханенной Ульд Сиди.

Хотя министр иностранных дел России в последние годы часто бывает в Африке, Мавритания ранее не входила в его повестку дня.

Мавритания, которую НАТО называет "единственным надежным партнером" в Западной Африке, а Евросоюз считает "ключевым союзником", сегодня вынуждена решать более сложные региональные и глобальные проблемы. В конце этого года она намеревается вступить в клуб экспортеров газа. Мавритания с опаской наблюдает за стремлением стран Сахаро-Сахельского региона (Мали и Буркина-Фасо) укрепить отношения с Россией и спадом традиционного присутствия Франции. Кажется очевидным, что разгорелась "дипломатическая война" между двумя лагерями, происходящая в одном из самых бедных и уязвимых регионов мира.

Несмотря на активное развитие отношений между Нуакшотом и Москвой, это не идет ни в какое сравнение с отношениями Мавритании, Евросоюза и США. В понедельник европейская миссия по вопросам безопасности прибыла с визитом в Нуакшот, который продлится до четверга. Она уже встретилась с министром обороны Ханенной Ульд Сиди.

Министр иностранных дел России отправился с рабочим визитом из Нуакшота в Судан. Поездка Лаврова совпала с визитом шести послов Евросоюза и США и застала их врасплох.

Как сообщает официальное информационное агентство SUNA со ссылкой на МИД Судана, в ходе визита Лаврова будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Анализ новостей показывает, что у Лаврова на повестке следующие файлы: противостояние России и Запада в Судане и роль ЧВК "Вагнер" в регионе.

Как сообщает Sudan Tribune, США оказывают сильное давление как на Судан, так и на Ливию, чтобы те разорвали отношения с ЧВК "Вагнер". Запад пытается склонить Хартум на свою сторону, и обуздать амбиции Москвы в Западной Африке.

Отметим, что ЧВК "Вагнер" присутствует в Судане с 2017 года. Свергнутый президент Омар аль-Башир стремился заключить союз с Россией, получить от нее военную поддержку и защитить себя от американцев, а также противостоять протестам, с которыми столкнулась его администрация, в обмен на расширение российского присутствия в Африке и Судане, в частности.

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Страны
Буркина-Фасо
Гвинея
Ливия
Мавритания
Мали
Россия
Судан
США
Франция
Чад
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
ЧВК
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