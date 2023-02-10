Компания Илона Маска ввела ограничения для использования системы Starlink военными беспилотниками на Украине

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Американская компания SpaceX решила ограничить доступность связи Starlink для украинских военных. Напомним, что ранее глава компании Илон Маск заявлял о неготовности далее продолжать финансирование поставленных на Украину комплектов спутниковой связи и, обращаясь к Пентагону, предложил военному ведомству США заниматься этим из своего (пентагоновского) огромного бюджета. Однако потом Маск решил изменить своё мнение, и финансирование всё же продолжилось именно из бюджета компании.

Теперь президент SpaceX Гвинн Шотвелл указала на то, что компания ввела ограничения на использование системой спутниковой связи для военных БПЛА на Украине. Дроны оказались без подключения к системе Starlink.

При этом Шотвелл объяснила позицию компании так:

Система связи Starlink разрабатывалась специалистами не для того, чтобы в итоге превратиться в оружие. Есть инструменты, которые мы можем использовать для того, чтобы нашу систему в таком формате не применяли. И мы эти инструменты задействовали.

По словам президента компании, руководство Starlink создало условия, при которых бы спутниковая связь, предоставляемая SpaceX, в качестве наступательного оружия не использовалась.

Таким образом, Шотвелл фактически дала понять, что украинские дроны, которые залетали вглубь России (например, долетая до Энгельса), могли использовать при этом систему Starlink в той или иной степени.

Напомним, что на днях был сбит украинский дрон в Калужской области. Он нёс на борту осколочно-фугасную бомбу с существенным по массе зарядом. К счастью, обошлось без пострадавших.