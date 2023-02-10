Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"

Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курсы группы "Вагнер"

ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости.

В ходе курсов проходили занятия по медицине, ориентированию на местности и инженерная подготовка. Обучение нацелено на то, чтобы журналисты, работающие в "горячих точках", могли выполнять свои задачи, максимально обезопасив себя и свою профессиональную деятельность и были готовы к любой нештатной ситуации.

"В основе курса лежит медицина, ориентирование на местности, инженерная подготовка", - рассказал РИА Новости один из инструкторов.

Собеседник агентства подчеркнул, что знания и навыки, которые получают журналисты при прохождении данных курсов, помогут при работе в любой "горячей точке", в том числе и в зоне спецоперации. Инструктор пояснил, что у каждого человека, работающего в условиях с риском для жизни, должен быть алгоритм действий в той или иной ситуации, люди должны иметь представление о том, как выглядят мины, например, и как оказать первую медицинскую помощь.

"Так как журналисты посещают "горячие точки", работают с нами (группа "Вагнер" - ред.), с министерством обороны, для них это необходимо. Не исключено, что эти навыки могут спасти кому-то жизнь. Необходимо также слушать, что говорят бойцы, люди, находящиеся там, и в целом все будет тогда хорошо", - подытожил инструктор.

В программу курса вошли теоретические и практические занятия по медицине, ориентированию на местности, основам минной опасности и прочие смежные темы. С окончанием курсов журналистов поздравил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Корреспонденты РИА Новости получили памятные жетоны с номерами "001" и "006".