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ТАСС

Остин и Столтенберг обсудили помощь Киеву, противодействие России и расширение НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ FABIO FRUSTACI

Глава Пентагона и генсек Североатлантического альянса "подтвердили поддержку заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО до саммита в Вильнюсе"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече в Вашингтоне в среду помощь Украине, противодействие России и выразили поддержку вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до саммита блока в июле. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Остин и Столтенберг, в частности, говорили о "прогрессе в выполнении решений, принятых на саммите в Мадриде в 2022 году в целях содействия совершенствованию сил НАТО для более эффективного реагирования на вызовы, связанные с Россией и с терроризмом".

Кроме того, они обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, на котором, как отмечается в заявлении, "будут приняты новые шаги для усиления обороны и потенциала сдерживания НАТО". Глава Пентагона и генсек Североатлантического альянса "подтвердили поддержку заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО до саммита в Вильнюсе". Встреча НАТО на высшем уровне в столице Литвы намечена на 11-12 июля.

Финляндия и Швеция подали 18 мая 2022 года заявку на вступление в НАТО. Ожидалось, что приглашение вступить в альянс Стокгольм и Хельсинки получат на его саммите в Мадриде 28-30 июня минувшего года, однако вето Турции блокировало этот процесс. Анкара требует изменения законов этих двух стран о терроризме, признания террористическими курдских организаций, а также отмены Финляндией и Швецией запрета на поставки оружия Турции. Не ратифицировала пока документы, необходимые для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, также Венгрия.

Президент России Владимир Путин предупредил 16 мая прошлого года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры Североатлантического блока на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами. 

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