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ТАСС

Байден предупреждал Си Цзиньпина о возможном прекращении инвестиций из-за поддержки СВО

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Юрий Михайленко/ ТАСС

Американский президент считает, что в экономике КНР дела идут "не слишком хорошо"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что летом прошлого года предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о возможности прекращения поступления западных инвестиций в страну в случае оказания Пекином поддержки Москве в проведении специальной военной операции на Украине. Эту версию американский лидер изложил в среду в интервью американской телекомпании PBS.

Говоря о Си Цзиньпине, Байден утверждал: "У этого человека огромные проблемы. У него также большой потенциал. Но пока в экономике у него дела идут не слишком хорошо".

Американский лидер также сказал: "Все ожидали, что Китай будет в полной мере вместе с Россией по Украине". На взгляд Байдена, сейчас это не так.

"На самом деле, я звонил ему летом, чтобы сказать: "Это не угроза, это замечание. Посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из России - от McDonald's до Exxon [Mobil]", - продолжил Байден. По версии американского лидера, он сказал председателю КНР следующее: "Вы всегда мне говорили, что вам нужны отношения с Соединенными Штатами и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?"

Представитель Госдепартамента в конце декабря 2022 года заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена развитием связей между Россией и Китаем. Как подчеркивал этот сотрудник, Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина с точки зрения возможности оказания им Москве военной помощи и систематического содействия в обходе санкций. Должностные лица США ранее отмечали, что предупреждали власти Китая о готовности принять меры в случае таких шагов со стороны Пекина. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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