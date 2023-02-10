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РИА Новости

В России завершили испытания гранат для защиты от управляемых ракет

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Стенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Ростех: в России завершили испытания гранат, способных укрыть от удара высокоточных ракет

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В России завершились государственные испытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет — новинка создает непроницаемое облако для тепловизионных приборов, сообщили в РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания", — пояснили в "Ростехе".

В корпорации уточнили, что сейчас идет оформление соответствующих документов, после которого можно начинать опытную эксплуатацию гранат в войсках и их серийное производство.

Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн "Калашников") для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также от оружия с тепловизионными системами прицеливания.

В РДГ-У реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны, граната оснащена курящимся элементом, позволяющим подпитывать завесу длительное время. Разработку уже запатентовали.

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Страны
Россия
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