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ТАСС

Sky: в британских ВВС усомнились в выполнимости программы подготовки украинских летчиков

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным телеканала, Военно-Воздушные Силы королевства не могу готовить собственных пилотов

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. ВВС Великобритании из-за нехватки инструкторов вряд ли смогут в сжатые сроки подготовить украинских летчиков для полетов на западных истребителях. Об этом в среду вечером сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

"Невероятно. Мы ясно установили, что мы не можем готовить своих собственных пилотов. Новобранцы, которые ждут своей очереди на учебно-тренировочные полеты, пребывают в шоке", - заявил источник в королевских ВВС. По его мнению, сложно представить себе ситуацию, при которой Великобритания передает свои истребители Украине. Он добавил, что первое поколение британских истребителей Eurofighter Typhoon, которые будут списаны к 2025 году, являются "лишь тренировочными самолетами, не подходящими для боя".

Такая же ситуация сложилась с самолетами Tornado, которые не используются королевскими ВВС уже четыре года и находятся "в аварийном состоянии". Возможность поставки истребителей F-35 не рассматривается в связи с их высокой стоимостью, наличием секретных производственных технологий и сложным техническим обслуживанием.

Как уточнил источник, новобранцам в королевских ВВС вместо положенных 3 лет требуется от 8 до 10 лет на то, чтобы пройти летную подготовку. Sky News не исключает, что премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, вероятно, не доложили о перечисленных выше проблемах.

В августе прошлого года Sky News сообщил, что Минобороны Великобритании столкнулось с хронической проблемой подготовки пилотов, на решение которой потребуется несколько лет. По информации источников телеканала, еще два с половиной года назад министр обороны Бен Уоллес поручил командованию ВВС в "приоритетном порядке" улучшить ситуацию в сфере подготовки военных летчиков за счет увеличения числа инструкторов, однако за этот период времени не было достигнуто ощутимых успехов в этом направлении.

Утром 8 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
EF-2000
F-35
Panavia Tornado
Проекты
NATO
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