В SpaceX сообщили об ограничении доступа дронам Украины к спутниковой связи Starlink

Президент компании Гвинн Шотвелл отметила, что Starlink "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием"

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Об этом сообщила в среду президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их [Вооруженных сил Украины] возможности <...>, и мы это осуществили", - приводит агентство Reuters ее слова на конференции в Вашингтоне. Президент компании отметила, что Starlink "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

"Мы знаем, что [украинские] военные используют их [дроны] в качестве средства связи. Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях", - отметила президент SpaceX.

28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для ВСУ в этом году, на что выделит около $544 млн. Днем ранее в ведомстве заявили о формировании в украинской армии ударных рот дронов, их оснастят терминалами спутниковой связи Starlink.