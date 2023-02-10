Байден заявил о взятии США не ограниченных по времени обязательствах перед Украиной

Американский президент отметил, что Вашингтон твердо привержен оказывать помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства перед Украиной, это характеризует приверженность помощи Киеву как твердую. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.

У главы государства спросили, означают ли его слова о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев "так долго, как это потребуется", не ограниченными по времени обязательствами. "Да, это так", - утверждал президент. Он добавил, что США твердо привержены оказывать Украине помощь. Как добавила журналист телекомпании, ее общий объем достиг $100 млрд.

По версии Байдена, российское руководство считало, что Североатлантический альянс распадется. "Мне удалось в полной мере сплотить НАТО <...>. Я смог убедить наших азиатских союзников присоединиться к Европе в том, что касается противостояния России", - полагает президент. Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Американский лидер добавил, что не намерен "сидеть сложа руки", пока идет специальная военная операция РФ на Украине. "Я весьма горжусь тем, что я сделал", - утверждал Байден.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что поставки Украине все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта со стороны Вашингтона.