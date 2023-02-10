Британский генерал заявил, что истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

Бывший командующий ВС Соединенного Королевства Ричард Бэрронс считает, что страны Запада не горят желанием оперативно поставлять военные самолеты Киеву из-за риска эскалации

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Передача Украине британских истребителей не сможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе. Такое мнение выразил в среду бывший командующий Вооруженными силами Соединенного Королевства Ричард Бэрронс.

"Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года", - сказал он в интервью телеканалу TOK.TV. По мнению Бэрронса, страны Запада не горят желанием оперативно поставлять военные самолеты Киеву, видя в этом риск эскалации конфликта, особенно в случае применения Вооруженными силами Украины западной авиации для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Утром в среду перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.