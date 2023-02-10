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ТАСС

Британский генерал заявил, что истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Jon Gambrell

Бывший командующий ВС Соединенного Королевства Ричард Бэрронс считает, что страны Запада не горят желанием оперативно поставлять военные самолеты Киеву из-за риска эскалации

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Передача Украине британских истребителей не сможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе. Такое мнение выразил в среду бывший командующий Вооруженными силами Соединенного Королевства Ричард Бэрронс.

"Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года", - сказал он в интервью телеканалу TOK.TV. По мнению Бэрронса, страны Запада не горят желанием оперативно поставлять военные самолеты Киеву, видя в этом риск эскалации конфликта, особенно в случае применения Вооруженными силами Украины западной авиации для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Утром в среду перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
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