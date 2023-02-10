Украинский конфликт толкнул Шольца на путь Гитлера

Al Mayadeen: Шольц возрождает гитлеровскую концепцию "жизненного пространства"

По причине нацистского прошлого Германия долгое время не брала на себя роль регионального лидера, но конфликт на Украине все изменил, пишет Al Mayadeen. Последние меры Шольца в экономике и военной сфере напоминают политику "жизненного пространства", которую проводил Гитлер. Неужели история скоро повторится?

Судя по внешнеполитическим шагам канцлера Германии Олафа Шольца, после долгих колебаний немцы стремятся к большему глобальному влиянию в будущем и хотят играть роль европейского гегемона.

Германия в 1990-е — "больной человек Европы"

Сразу же после падения Берлинской стены, за которым последовал развал Советского Союза, Германия превратилась в крупнейшее в Европе государство с точки зрения экономики и численности населения. Тем не менее ей пришлось столкнуться со множеством проблем, ввиду чего газета The Economist назвала страну "больным человеком Европы" в 1999 году.

Несмотря на все эти вызовы, многие эксперты и исследователи в области международных отношений указывали на возможность превращения Германии в доминирующую европейскую державу. В то же время она всегда подчеркивала свое желание оставаться мирным государством и опираться на внешнеполитические ценности, по ее мнению, не подлежащие обсуждению. Среди них — отказ от применения военной силы, поддержка европейской интеграции и многосторонней дипломатии. Кроме того, заявлялось, что региональная политика объединенной Германии будет лишь продолжением той, которой придерживалась Западная Германия после 1949 года.

По причине нацистского прошлого Германия оставалась "спящим" гигантом и не желала выступать в роли регионального лидера. Оказал влияние и экономический фактор — вплоть до второго десятилетия XXI века страна страдала от структурных проблем. Это высокая зависимость от экспорта, постоянные низкие объемы инвестиций, старение населения и дефицит рабочей силы для временных и низкооплачиваемых работ. Однако важнее всего оказалась относительная военная слабость и нежелание увеличивать расходы на оборону.

Германия и Меркель: нерешительный гегемон

После прихода к власти Меркель Германия начала медленно наращивать влияние, готовясь занять лидирующую позицию в Европе. Начиная с 2009 года, то есть в период долгового кризиса в Греции, страна начинает демонстрировать твердую позицию. Она поставила греков перед выбором — временно покинуть Евросоюз или согласиться с выдвинутыми требованиями, так что усиление влияния Берлина перестало вызывать сомнения. После выхода Великобритании из ЕС она продолжила наращивать мощь за счет других государств-членов, особенно Франции.

На фоне нежелания Германии выглядеть доминирующей страной, ее сотрудничество с Францией представляло модель отношений, в которых Париж нуждается в Берлине, чтобы скрыть свою слабость, а Берлин нуждается в Париже, чтобы скрыть свою силу.

Соглашения Герхарда Шрёдера с Москвой, продленные Ангелой Меркель, оказали большое влияние на экономику страны. Немецкие отрасли выиграли от низких цен на российский газ, получив конкурентное преимущество в Европе и остальном мире. В 2015 году была объявлена ​​политика открытых дверей для беженцев, что также имело положительные экономические результаты, так как с их помощью страна смогла восполнить нехватку низкооплачиваемых и неквалифицированных рабочих.

Таким образом, Германия заняла доминирующее положение в Евросоюзе и за относительно короткий срок превратилась в регионального экономического гиганта. В то же время в военном плане она оставалась "бумажным тигром", безопасность которого зависела от американских баз на его территории вплоть начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Украинский конфликт и новые возможности

Когда президент России Владимир Путин объявил о признании независимости республик Украины, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о приостановке сертификации "Северного потока — 2". После эскалации конфликта он согласился ввести санкции против проекта, в который его страна вложила миллиарды долларов и много иных ресурсов, несмотря на давление американцев.

Эти антироссийские меры стали неожиданностью, поскольку нанесли экономике Германии больше вреда, чем остальным европейским государствам.

Сразу после начала российской операции канцлер объявил о планах превратить Германию в сильную в военном отношении державу. Так, немецкий парламент решил выделить 100 миллиардов долларов на оборону. Кроме того, Берлин обязался выплатить 2% ВВП на расходы НАТО, что, судя по всему, было согласовано с американской стороной.

На фоне всего этого вновь стала актуальной концепция "жизненного пространства" (Lebensraum), лежавшая в основе немецкой политики накануне Второй мировой войны и предполагавшая экспансию и доминирование над соседними государствами. Согласно ей, государство подобно живому организму, а потому ему присущи свои потребности.

Как следствие, оно должно расширяться для удовлетворения нужд населения, если имеющийся потенциал превышает площадь его территории. Эту идею изложил немецкий ученый Фридрих Ратцель в своей книге "Политическая география", а Гитлер использовал ее для оправдания своей захватнической политики.

Германия не может установить контроль над соседями, поскольку из-за высоких затрат и отсутствия гарантий успеха в настоящее время страны отказываются применять военную силу. Однако невоенное доминирование реально и может спровоцировать множество разногласий внутри Евросоюза.

Остается открытым главный вопрос: что произойдет, если немцы утратят позиции экономического лидера, например, в случае спада производства или недостаточных инвестиций? Вернутся ли они к идее "жизненного пространства"?

Автор: Лейла Никола (ليلى نقولا)