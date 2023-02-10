Американцы: Запад спокойно смотрит, как Зеленский втягивает нас в войну

Зеленский благодарит Британию за обещанные боевые самолеты "авансом" не случайно, ведь он может их уже и не увидеть, пишет Breitbart. Читатели в ярости: "Как можно доверять страну 650 толстым лживым парламентариям и этому вьюну Сунаку, нисколько не думающему о британцах?"

Оливер Лэйн (Oliver Lane)

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил перед британским парламентом, выразив свое мнение о военных союзах с точки зрения передачи техники и "авансом" поблагодарив Великобританию за "подарок" в виде боевых самолетов.

Спикеру британской палаты общин Зеленский вручил подписанный шлем украинского боевого летчика, заявив, что он должен стать символом помощи в получении западных военных самолетов, которых Украина ожидает как дара в поддержку своих военных усилий. Указывая с оговоркой "возможно" на то, что теперь он считает получение британских истребителей свершившимся фактом, Зеленский сказал в своем обращении к парламенту Великобритании, что "благодарит всех вас — авансом — за прекрасные английские самолеты".

Это заявление Зеленского, возможно, не такое уж дикое, поскольку всего за несколько часов до этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания должна начать обучение украинских пилотов полетам на "истребителях стандарта НАТО". Британия становится первой страной альянса, которая объявляет о таком событии.

Речь Зеленского была во многом посвящена теме западной военной техники. В ней он сформулировал целую концепцию международных альянсов, существующих исключительно как инструменты передачи оружия Украине. На протяжении всего своего выступления президент упоминал "коалицию NLAW и Javelin", "коалицию артиллерийских снарядов и ПВО" и "коалицию боевых самолетов".

Говоря о своих усилиях по получению истребителей, Зеленский сказал, обращаясь к парламенту в Вестминстер-холле — одном из самых знаменитых средневековых залов на земле, который за свою историю пережил несколько пожаров и бомбардировок, — что:

"Украина делает все возможное и невозможное, чтобы мир предоставил нам современные самолеты, чтобы вооружить наших пилотов, которые защищают нас. Я горжусь нашими военно-воздушными силами, и я привез от них подарок тебе, Великобритания. Шлем настоящего украинского летчика, одного из наших самых результативных асов… Надпись на шлеме гласит: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

"…Я обращаюсь к вам и всему миру простыми и в то же время самыми важными словами: “Боевые самолеты для Украины, крылья для свободы”. Великобритания, ты и мы оба боремся за мир, но вместо этого мы вынуждены столкнуться со (злом?), которое стремится лишить нас всего самого важного в жизни… спасибо за вашу поддержку… два года назад я поблагодарил вас за ваш вкусный английский чай. (Сегодня) я ухожу из парламента, заранее поблагодарив всех вас за мощные английские самолеты".

Вторя своему последнему обращению к британскому парламенту, которое было сделано по видеосвязи в прошлом году, Зеленский также похвалил храбрость британцев, которую они проявляли на протяжении всей истории, и их "сильный британский характер". Как и прежде, он также сделал несколько отсылок к Уинстону Черчиллю, лидеру Великобритании военного времени, заявив, что "преодоление зла занимает центральное место как в британских, так и в украинских политических традициях".

Комментарии читателей

liberum_oratio

Самодовольная физиономия Зеленского и ухмыляющийся идиот рядом с ним являются доказательством глобалистского сговора.

Для обычного британского гражданина нет абсолютно НИЧЕГО такого, ради чего Великобритания все больше вовлекалась в эту ненужную войну. И я подозреваю, что то же самое можно сказать и о среднем американском гражданине, несмотря на все эти нелепые заявления клоуна в Белом доме. Поддерживать коррумпированную олигархию хотят только кабинетные разжигатели войны и те, у кого на кону шкурные интересы.

interrogare omnia

Великобритания и так уже до невозможности полна вороватых иностранцев, а теперь они ей еще и управляют. Ее вооруженные силы (не смейтесь) не продержатся и пяти минут против России, которая превратит британские города в руины за считанные дни.

Вопросы:

Какие системы ПВО охраняют Лондон? Ответ: их не существует.

Какие системы ПВО охраняют Москву? Ответ: впечатляет, новейшие технологии.

Достаточно сказано!

Мораль: держите всех иностранцев подальше от своей страны, это не их страна, и им на нее плевать!

Chet Wells

Зеленский как всегда одет как попрошайка! Ну что за клоун?!

Where's the beef?

Сначала Запад давал джихадистам в Афганистане бесплатно новейшее современное оружие, теперь Запад дает нацистам на Украине новейшее вооружение, которое может конкурировать с тем, что есть у Великобритании или Франции… БЕСПЛАТНО! Что это за идиотизм?!….

LuciusAnnaeusSeneca

Ну что же, если Западу так нравится, то пусть занимается этими глупостями.

Но русские, похоже, полны решимости этого не допустить. Сейчас они находятся в процессе уничтожения уже ТРЕТЬЕЙ украинской армии, с которыми российские войска столкнулись с начала конфликта.

Совсем недаром Зеленский благодарит британцев "авансом". К тому времени, когда какие-либо западные боевые самолеты достигнут Украины, его уже может не быть на этом свете, чтобы их принять!

Cpriestess

Вы что, действительно думаете, что Зеленский на Украине? Может быть, это во мне говорит воспитание моей матери, но вы посмотрите на его всегда слишком чистую "военную" одежду. Всегда. И вы никогда не увидите, чтобы он "был в войсках" в реальном присутствии реальных войск. (Это во мне говорят 20 лет военной службы)!

Az. Andy

У меня вообще создается впечатление, что он в основном проводит время где угодно, например, в Соединенных Штатах или Великобритании. Но только не на Украине!

Know the Truth

Запад потерял всякую честь и здравомыслие!

Why worry

Извините, но я желаю Зеленскому только зла.

Он лжец и партнер Байдена по сокрытию зверств, к которым причастен преступный клан Байдена на Украине.

mrangryextele

Этот британский парламент — это позорище нации! Он дискредитирует страну!

Iam

Джо Байден говорил, что не будет посылать ракеты на Украину. Он послал ракеты.

Джо Байден говорил, что не будет посылать танки на Украину. Послал танки.

Джо Байден сказал, что не будет посылать истребители...

У США нет никаких интересов в этом конфликте. Это война только ради финансирования коррумпированных политиков. Поддержка Украины со стороны США должна прекратиться.

Ravenscar

У нас уже был идиот Блэр, который вместе со своим запойным американским дружком Бушем загнал нас в трагедию в Месопотамии в Ираке. Тогда британский парламент пообещал обуздывать любых идиотских премьер-министров, отправляющих ребят на войну по своей прихоти.

А теперь посмотрите, как они (650 наших парламентариев) падают в обморок от сумасшедшего Зели. А улизливый вьюн Нак-Нак (Сунак) не лоялен ни к Британии, ни к британцам. Он подхалим из подхалимов. Как можно позволять этому законно неизбранному клоуну подталкивать Великобританию к полному объявлению войны России?

И они называют это демократией? А я здесь никакой демократии не вижу.

interrogare omnia

650 толстых предателей-парламентариев из Вестминстера должны быть отправлены на линию фронта на Украине, чтобы присоединиться к тем 16-летним мальчикам, которых прямо сейчас насильно загоняют в пронизанную нацистами украинскую армию. Посмотрим, как долго продержатся эти отвратительные твари, столкнувшись с настоящими пушками...

Wurzelgummage

Эта наглость "Владимира-нищеброда"....

Он "авансом" благодарит правительства, умоляя их наполнить его оловянную кружку, а взамен преподносит небольшую безделушку ободрения в качестве взятки. За какую дешевку он держит людей, которых обманывает... В том числе свой собственный народ.

Phaeton

Думаю, идея состоит в том, чтобы взять последних двадцать выживших пилотов киевского режима, переучить их на F-16 и заставить их покончить с собой в сражении против русских.

Old Guy

Если Запад позволит Зеленскому — а видимо позволит — то этот Зеленский точно втянет нас всех в третью мировую войну. Украина — это ведь не Куба, не Вьетнам и не Афганистан, это страна, которая имеет почти 2000-километровую границу с Россией. Русские считают это экзистенциальной угрозой, это равносильно тому, как Китай размещал бы ракеты, войска и бронетехнику на границе с Канадой. Я серьезно сомневаюсь, что Путин отступит в этом вопросе, и я подозреваю, что российские военные полностью согласны с ним. Играть в гляделки с парнями, у которых шесть тысяч ядерных зарядов, очень не умно.