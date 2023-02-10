Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования на Украине

Французский лидер считает, что фундаментом для пути к конференции должен стать предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план достижения мира из 10 пунктов

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира, однако выступил против сценария, при котором Россия одержала бы победу.

"Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех", - сказал Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже в среду вечером.

"Прочным фундаментом пути к мирной конференции" должен стать предложенный Зеленским план достижения мира из 10 пунктов, считает президент. Макрон указал на необходимость максимально широкого участия партнеров в организации такого форума. "В этой войне, которая развернулась в нескольких тысячах километров от Парижа, мы должны защищать несколько простых и жизненно важных идей. Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть", - утверждал он.

"Здесь присутствует канцлер Шольц, чтобы мы могли выразить стремление сопровождать Украину к победе, к миру и к Европе", - добавил Макрон. По его словам, пока Россия ведет наступление, западные государства будут "адаптировать и наращивать военную помощь, необходимую для сохранения Украины". На встрече в Елисейском дворце будут обсуждаться "операционные нужды" Киева, сообщил президент.

Требования Зеленского

Зеленский в очередной раз потребовал "как можно скорее поставить тяжелое вооружение и самолеты". "Чем раньше Украина получит тяжелое вооружение большой дальности и чем раньше украинские пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе", - утверждал он.

Украинский лидер прибыл в Париж из Лондона, где он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и был принят королем Карлом III.