Bloomberg: ФРГ попросила союзников взять на себя обязательства по поставкам танков Украине

По информации агентства, в правительстве Германии обеспокоены тем, что европейские партнеры не смогут отправить Киеву достаточное количество военной техники

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Германии предложили европейским партнерам по НАТО назвать конкретные обязательства в области поставок Украине танков Leopard-2 во избежание отказа от передачи военной техники Киеву. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Оно ссылается на источники в правительстве ФРГ, которое "требует от европейских союзников, располагающих танками Leopard-2, официально принять на себя конкретные и детальные обязательства" по передаче этой военной техники Украине "до конца недели". Это позволит перейти к подготовке планов поставок на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая запланирована на 14 февраля.

В правительстве Германии растет обеспокоенность тем, что европейские союзники не смогут отправить на Украину достаточное количество военной техники, необходимое для формирования двух танковых батальонов (62 единицы).

Власти ФРГ 25 января подтвердили, что направят Украине 14 танков Leopard 2 и выдадут другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Украинская сторона требует от Германии истребители и подводные лодки.