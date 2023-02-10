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ТАСС

Зеленский считает, что Запад готов жертвовать интересами Украины для прекращения конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Как заявил украинский лидер, "некоторые люди на Западе считают, что для того, чтобы остановить войну, президенту РФ Владимиру Путину нужно дать то, что он просит"

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что западные лидеры готовы приносить в жертву украинские интересы ради прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

"Все западные страны опасаются распространения войны. Они говорят, что им жаль Украину, но хуже всего было бы, если бы война пришла к ним. Именно поэтому европейские лидеры видят в нас угрозу для своего общества, для стабильности своих стран, для качества жизни, а также для своей политической власти. Они хотят остановить войну как можно скорее. И самый простой способ - сделать это за чужой счет", - сказал он.

По его словам, "некоторые люди на Западе считают, что для того, чтобы остановить войну, президенту РФ Владимиру Путину нужно дать то, что он просит, - часть территории, Донбасс и Крым". "Это дало бы России возможность оккупировать Украину и восстановить там влияние, которое она имела в советские времена. Короче говоря, нам предлагается вернуться под власть России и снова позволить Кремлю нас контролировать", - утверждал Зеленский. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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