Зеленский считает, что Запад готов жертвовать интересами Украины для прекращения конфликта

Как заявил украинский лидер, "некоторые люди на Западе считают, что для того, чтобы остановить войну, президенту РФ Владимиру Путину нужно дать то, что он просит"

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что западные лидеры готовы приносить в жертву украинские интересы ради прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

"Все западные страны опасаются распространения войны. Они говорят, что им жаль Украину, но хуже всего было бы, если бы война пришла к ним. Именно поэтому европейские лидеры видят в нас угрозу для своего общества, для стабильности своих стран, для качества жизни, а также для своей политической власти. Они хотят остановить войну как можно скорее. И самый простой способ - сделать это за чужой счет", - сказал он.

По его словам, "некоторые люди на Западе считают, что для того, чтобы остановить войну, президенту РФ Владимиру Путину нужно дать то, что он просит, - часть территории, Донбасс и Крым". "Это дало бы России возможность оккупировать Украину и восстановить там влияние, которое она имела в советские времена. Короче говоря, нам предлагается вернуться под власть России и снова позволить Кремлю нас контролировать", - утверждал Зеленский.