Западные танки пересекли красные линии, но Киеву рано радоваться

FT: нарушение Западом красных линий по оружию не гарантирует Украине поставки F-16

Запад уже неоднократно нарушал собственные красные линии по поставкам вооружений на Украину, пишет FT. Однако ждать поставок истребителей F-16 не стоит. Союзники Киева все еще опасаются роста напряженности с Россией.

Союзники не хотят подвергать себя риску эскалации, однако решения Запада касательно поставок оружия служат отражением меняющихся потребностей Киева на поле боя.

Союзники Киева неоднократно пересекали собственные красные линии в вопросе поставок вооружений. Но спустя почти целый год после начала российской специальной военной операции на Украине опасения Соединенных Штатов и Европы перед возможной эскалацией конфликта существенно не изменились и до сих пор нависают тенью над новыми решениями, в том числе над дискуссиями о том, стоит ли отправлять Киеву истребители.

Соединенные Штаты и их партнеры уже передали Украине много таких вооружений, поставки которых прежде считались чем-то за гранью допустимого. Помимо прочего Киев получил от Запада ракетные комплексы HIMARS и ЗРК "Патриот".

Среди западных чиновников назревает консенсус, что сейчас время на стороне России и что у Украины остается довольно узкое "окно" для того, чтобы осуществить контрнаступление весной. Именно это заставило союзников в спешном порядке отправить Киеву более тяжелое вооружение, такое как танки, боевые машины пехоты и оружие большей дальности.

Очередное свидетельство изменений в мышлении появилось на прошлой неделе, когда Соединенные Штаты сообщили, что отправят Киеву "умные бомбы" – бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Это бомбы самой большой дальности из тех, которые Соединенные Штаты передавали Украине.

По словам западных чиновников и аналитиков, постоянное нарушение Западом собственных красных линий служит отражением скорее меняющихся потребностей Украины на поле боя, а вовсе не сдвига в оценках союзников касательно угрозы эскалации.

"Ход боевых действий играет более фундаментальную роль в оценках риска эскалации конфликта с Россией, – сказал Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), старший научный сотрудник Rand Corporation. – По нашим наблюдениям, беспокойство по поводу эскалации бывает наиболее сильным скорее в моменты чрезвычайной уязвимости русских, нежели в моменты появления нового оружия".

Со своей стороны, американские чиновники утверждают, что они постоянно проводят анализ той поддержки, которую Запад оказывает Украине. Ракетные удары по ключевым объектам инфраструктуры в последние несколько месяцев убедили Соединенные Штаты и союзников в необходимости предоставить Украине больше современных систем противовоздушной обороны.

"Характер этого конфликта остается изменчивым и динамичным, поэтому характер нашей поддержки тоже продолжит меняться по мере развития событий, чтобы Украина получала оборудование, технику и подготовку, которые ей нужны для достижения целей на поле боя", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (Sabrina Singh).

По словам некоторых аналитиков, постоянный пересмотр Вашингтоном того, какие системы вооружений могут спровоцировать эскалацию конфликта, служит определенной цели.

"Администрация и европейские союзники считают, что нынешний подход, предусматривающий поэтапное движение, является по-настоящему эффективным способом снизить риск эскалации и предотвратить непосредственную военную конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией, –сказала Андреа Кендалл-Тейлор (Andrea Kendall-Taylor), директор отдела трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. – Во многом это похоже на лягушку в котле с закипающей водой".

Однако смещение красных линий не гарантирует, что Украина скоро получит истребители F-16, о поставках которых она уже начала просить. Когда президента Джо Байдена спросили на прошлой неделе, передадут ли Соединенные Штаты эти истребители Киеву, он ответил "нет".

Хотя американские официальные лица признали, что в конечном итоге они могут отправить истребители или разрешить союзникам сделать это, на данный момент чиновники США говорят, что эти самолеты слишком дороги, их трудно достать, и, чтобы обучить украинцев управлять ими, потребуется много времени.

Более того, отправка этих самолетов Киеву может втянуть в конфликт альянс НАТО. По словам одного американского чиновника, F-16 "могут стать провоцирующим фактором в силу их дальности и возможностей".

"Россия утверждает, что она ведет войну с Соединенными Штатами. Это неправда, и мы не хотим подпитывать этот нарратив, давая им такие поводы для обвинений, как отправка F-16", – продолжил этот чиновник.

Украинские официальные лица вместе с их воинственно настроенными союзниками в Восточной Европе утверждают, что угрозы России – в том числе недвусмысленные упоминания о ядерном оружии – представляют собой попытку запугать союзников Киева и удержать их от поставок современного оружия.

В настоящий момент появляются признаки того, что Украина считает беспокойство Соединенных Штатов по поводу возможной эскалации достаточно серьезным препятствием для поставок оружия большей дальности. В частности, на этой неделе уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников пошел на необычный шаг и пообещал, что Киев не станет применять поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по российской территории.

Тревоги по поводу возможной эскалации достигли пика в сентябре. Президент Владимир Путин приказал мобилизовать 300 тысяч человек и предупредил Запад о возможном ядерном ударе, заявив, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

С тех пор Россия снизила градус угроз. На прошлой неделе Путин снова намекнул на возможное применение ядерного оружия в ответ на обещание Германии и других стран направить на Украину западные танки, сказав, что "у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". Но это была менее явная угроза.

Западные чиновники и аналитики назвали несколько причин для такой перемены тона, в том числе озабоченность Пекина тем, что Москва готова балансировать на грани ядерной войны. По словам одного высокопоставленного западного дипломата, это стало результатом скоординированного предупреждения Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в адрес России о том, что применение ядерного оружия в любом случае будет иметь "катастрофические последствия".

Некоторые эксперты считают, что бряцание ядерным оружием со стороны Кремля ориентировано в первую очередь на внутрироссийскую аудиторию и призвано убедить россиян в необходимости мобилизации. Американские чиновники не заметили каких-либо тревожных перемен в ядерной стратегии России в период яростной риторики в прошлом году. Однако они все равно относятся к этому риску серьезно и продолжают отслеживать признаки того, что Москва может готовиться к применению ядерного оружия.

В отчете, который в январе опубликовал аналитический центр Rand Corporation, Чарап и Миранда Прибе (Miranda Priebe) отметили несколько причин полагать, что Россия все еще может применить ядерное оружие.

"У администрации Байдена есть все основания сделать предотвращение использования Россией ядерного оружия важнейшим приоритетом Соединенных Штатов", – написали они.

Джек Рид (Jack Reed), председатель комитета Сената по делам вооруженных сил, считает, что риск применения Москвой ядерного оружия может возрасти из-за поражений российской армии, продвижения украинцев на Крымском полуострове или атак на территории России.

"Если украинцы войдут в Крым, в этот момент дискуссии в Кремле сильно накалятся", – сказал он.

"Красные линии – это интересная тема, но эти линии никогда не бывают очень яркими или четкими, – добавил он. – Хотелось бы, чтобы здесь все было как в арифметике – чтобы один плюс один равнялось двум. Но не все так просто".

Авторы статьи: Фелиция Шварц (Felicia Schwartz), Бен Холл (Ben Hall)