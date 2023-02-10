Землетрясения в Турции спланировали США

dikGAZETE: США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP

Закрытие консульств США в Турции в конце января, землетрясения и прибытие американского военного корабля накануне не может быть простым совпадением. За катастрофой стоит Вашингтон, считает автор статьи из dikGAZETE. Это подтверждают учения Америки в Средиземном море – и не только.

Вслед за предупреждением об угрозе безопасности, выпущенным посольством США в Турции 27 января текущего года, ведущие европейские страны сделали похожие заявления и решили временно закрыть консульства в Стамбуле, прежде всего в районе Таксим.

Послы и представители США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Германии, Бельгии, Франции и Италии, которые временно закрыли некоторые дипломатические и консульские представительства в Турции, были вызваны в министерство иностранных дел Турции, и через них соответствующим странам был дан сигнал: "Такие подходы лишь служат коварным планам террористических организаций".

Критически важные заявления относительно закрытия иностранных консульств последовали от министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу (Süleyman Soylu), и этот шаг был расценен как "международная операция" в отношении Анкары.

Американский военный корабль, HAARP и землетрясение у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года

Среди общественности распространено мнение о том, что всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, обязательно происходит катастрофа.

В этой связи после разорвавшего сердце Турции землетрясения магнитудой 7,4 балла с эпицентром в Пазарджике провинции Кахраманмараш в социальных сетях вновь стали обсуждаться предположения относительно "HAARP".

HAARP, в основе которого лежит метод "высокоэнергетической передачи при низкочастотном электромагнитном излучении", разработанный много лет назад американским ученым и изобретателем сербского происхождения Никола Теслой, представляет собой научный проект, известный как "программа высокочастотных активных авроральных исследований", реализуемый в штате Аляска США.

Не обращайте внимания на слово "научный", этот проект не так уж и безобиден.

Это скорее военно-технологическое оружие, призванное обеспечить глобальное господство США.

Что можно сделать с помощью HAARP?

Эта программа может менять климат, растапливать льды на полюсах и перемещать их, играть с озоновым слоем, вызывать землетрясение, управлять океанскими волнами, манипулировать энергетическими полями земли, контролировать человеческий мозг, создавать термоядерный взрыв без распространения радиации.

В результате землетрясения у берегов Мраморного моря 17 августа 1999 года и последовавших за ним бедствий в Адапазары и Болу, в которых предположительно использовалась технология HAARP, пострадали в общей сложности 285,2 тысячи жилых домов и 42,9 тысячи общественных зданий.

По итогам парламентского исследования, опубликованного в 2010 году, 18,4 тысячи человек погибло, 48,9 тысячи — пострадали. А согласно неофициальной информации, погибло более 65 тысяч человек, еще более 100 тысяч получили повреждения разной степени тяжести. Кроме того, 133,7 тысячи зданий обрушилось, около 600 тысяч человек остались без крова.

Кризис с турецким флагом на американском военном корабле

Военный корабль военно-морских сил США USS Nitze, который также принимал участие в гражданской войне в Йемене, накануне бросил якорь у берегов Долмабахче в Стамбуле.

Американский флаг на корабле, который, вопреки всем обычаям судоходства, был непропорционального большего размера, нежели флаг Турции, а также фотографии американского посла на борту были истолкованы как угроза в адрес Анкары.

Когда американский военный корабль проходил через Босфор, экипаж вышел на палубу.

Наряду с американским флагом на корабле был поднят и турецкий флаг. Однако второй был очень маленьким, тогда как флаг США — слишком большим. При этом посол США в Анкаре Джеффри Л. Флейк (Jeffrey L. Flake) и генеральный консул США в Стамбуле Джули А. Эдех (Julie A. Eadeh) поднялись на борт и сфотографировались на фоне флагов, что было неоднозначно интерпретировано.

Большой американский и маленький турецкий флаг

Не прошло и дня после этих сообщений и трактовок, как землетрясения с эпицентром в Пазарджике и Эльбистане провинции Кахраманмараш практически стерли с лица земли Адану, Адыяман, Диярбакыр, Хатай, Османие, Кахраманмараш и Шанлыурфу.

Озвучиваемое в социальных сетях указывает на активные попытки установить связь между недавним землетрясением и визитом американского военного корабля в Стамбул.

С этой точки зрения время прибытия военного корабля США, на котором были подняты крошечный турецкий и гигантский американский флаг, тесно связано с землетрясением.

Может ли это быть правдой?

Как связаны учения "Вызов тысячелетия — 2002" и землетрясения в Турции?

Военные учения не зря называют игрой в войну. Американские ковбои, должно быть, тоже так думали, когда 24 июля 2002 года, в годовщину подписания Лозаннского договора, в пустыне Невады армия США провела учения под названием "Вызов тысячелетия" (Millenium Challenge — 2002).

При этом у 22-дневных маневров был довольно интересный сценарий, потому что они были нацелены на страну, у которой были проблемы с островом в Средиземном море и которая была населена многими этническими меньшинствами.

Страна-мишень со стратегической точки зрения находилась на водном пути, разделяющем два континента, и располагалась одновременно на двух материках.

Как бы это была не Турция?

Сценарий: страна-мишень контролирует некоторые морские пути. У нее серьезные проблемы с островным государством. В стране-мишени происходит очень сильное землетрясение. Гражданское правительство не может совладать с ним, и в обстановке хаоса в дело вступает армия.

Международное сообщество просят оказать помощь. США ставят условие, согласно которому с их стороны помощь окажут военные.

Таким образом, между американской армией, прибывающей в страну, и армией страны-мишени, которая скептически относится к количеству и действиям американских военных, вспыхивает война, и страну оккупируют в течение 96 часов.

А как утверждала Associated Press, в сценарии учений была информация о том, что страной-мишенью является Турция.

Вместе с тем греческая газета Pentapostagma в статье от 19 июня 2022 года опубликовала карту, на которой Фракия относится к Греции, а западная часть Стамбула — к "Городу-государству Вселенского Патриархата", и озаглавила ее так: "США оккупируют Анкару за 96 часов".

В публикации отмечается, что французский флот также поддержит Грецию в возможной турецко-греческой войне, между тем вся эта история также наводит на мысль об американских учениях "Вызов тысячелетия — 2002".

Кого настигнет проклятие за гибель людей?

Кто изобличит тех, кто пренебрегает регламентами на случай землетрясений или угодливо исполняет просьбы партийных подрядчиков об увеличении количества этажей за рамками проекта?

Пока окончательных данных по количеству погибших и пострадавших нет. В такое время рекомендуется доверять официальным заявлениям, чтобы не создавать панику среди населения.

Соболезную турецкому народу. Да не позволит Всевышний разрушить Турцию!

Автор: Омюр Челикдёнмез (Ömür Çelikdönmez)