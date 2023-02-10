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Чешская компания Excalibur Army поставила вооруженным формированиям киевского марионеточного режима первые два десятка модернизированных танков Т-72ЕА, известных также как Tomas.

Как сообщает "РГ: русское оружие", эти боевые машины стало ломаться еще не добравшись до линии боевого соприкосновения. Трудно сказать, из-за чего начались проблемы. Возможно, речь идет о некачественной сборке или из-за низкой квалификация украинских механиков-водителей.

Т-72ЕА являются доработанной версией выпускавшихся в 80-е годы в ЧССР по советской лицензии образцов. На них смонтировали навесную противокумулятивную динамическую защиту первого поколения.

Вместо старых пассивно-активных инфракрасных приборов наводчики получили тепловизионные прицелы, которые оборудованные лазерными дальномерами. Были заменены средства связи. В отделении управления появилась цифровая панель с отображением рабочих данных. Мощность двигателей с 780 л.с. повысили до 840 л.с. С силовыми установками как раз и начались проблемы.

Сообщают, что ВСУ должны получить еще как минимум семьдесят Tomas. Эти поставки финансируются властями США и Нидерландов. Общая сумма контракта оценивается в 120 млн. евро.

Также ожидаются поставки 30 польских Т-72М1 и 30 РТ-91. Эта техника вместе с танками Leopard 1, Leopard-2, M1А2 Abrams, Challenger2 западного производства должна поступить на вооружение вновь формируемых корпусов необандеровцев.