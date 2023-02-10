Блинкен: перечень поставок Киеву меняется, чтобы Украина вернула утраченные территории

Как напомнил госсекретарь США, ранее Соединенные Штаты и несколько стран Европы приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Номенклатура военных поставок Украине меняется, так как Соединенные Штаты хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На протяжении всего этого процесса, на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно <...> для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей.

Блинкен напомнил, что ранее США и ряд стран Европы приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта. Он добавил, что Вашингтон и его союзники продолжат следовать этому пути в вопросах поставок Украине различных вооружений, которые в данный момент "могут быть наиболее эффективными". Этот процесс будет проходить при тесной координации как с Киевом, так и с другими союзниками США, заключил госсекретарь.

После того, как западные страны дали согласие на передачу Украине танков, усилия Киева сосредоточились на вопросе поставок истребителей, однако пока он не добился успехов. 31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позднее заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министра Великобритании Риши Сунак также подчеркивал, что королевство пока считает нецелесообразным поставлять Киеву истребители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус также неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.