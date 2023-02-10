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Задачи финских военных в НАТО уже определились

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Финские военные во время учений в Норвегии. Архивная фотография
Финские военные во время учений в Норвегии. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND

Iltalehti: Финляндия будет нужна для защиты северной границы НАТО

Финские политики не хотели бы, чтобы Финляндию излишне позиционировали как единое целое со странами Прибалтики, пишет Iltalehti. Их беспокоит, что, если она присоединится к НАТО раньше, чем Швеция, именно это и произойдет, поскольку финнам придется больше вкладываться в оборону соседей по Балтике.

Юха Ристамяки (Juha Ristamäki)

Официально позиция государственного руководства Финляндии не изменилась: политики продолжают повторять, что к членству в НАТО необходимо продвигаться в одном темпе со Швецией.

В то же время страна готовится к возможной альтернативе: Финляндия может присоединиться к НАТО первой, а Швеция "догонит" позже.

Предложение правительства о самостоятельном вступлении в НАТО в настоящее время обсуждается на парламентских слушаниях и при необходимости может быть одобрено действующим парламентом или новым парламентом, выборы в который состоятся в апреле.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) отметила на выходных, что даже однопартийное правительство меньшинства может в случае необходимости добиться включения Финляндии в НАТО, если Турция и Венгрия ратифицируют ее членство.

Все еще неясно, когда Турция, наконец, ратифицирует членство Финляндии в НАТО. Венгрия должна провести свой собственный процесс в феврале.

"Я также считаю возможным, что в случае возникновения сложной ситуации в Финляндии есть возможность сформировать однопартийное правительство меньшинства при широкой поддержке парламента. Правительство меньшинства могло бы играть решающую роль в вопросах внешней политики и политики безопасности", — заявила Марин на пресс-конференции в субботу.

Слова Марин о правительстве однопартийного меньшинства у многих вызвали замешательство. Некоторые увидели в ее рассуждениях желание увеличить значимость роли действующего премьер-министра в период выборов.

Очевидно, что вступление Финляндии в НАТО без Швеции не является идеальным сценарием развития событий. Этот вопрос активно обсуждается политиками на разных мероприятиях.

Многие опасаются, что, если Финляндия присоединится к НАТО без Швеции или раньше нее, стране придется больше вкладываться в защиту стран Прибалтики, нежели чем если бы она вступила в альянс вместе с Швецией. Финские политики не хотели бы, чтобы страну излишне позиционировали как единое целое со странами Прибалтики.

Кроме этого, считается, что без присутствия Швеции в альянсе обороне Финляндии будет не хватать глубины и путей снабжения.

Опасения, безусловно, имеют под собой основания, но им не следует придавать слишком большое значение.

Конечно, после вступления в НАТО у Финляндии будет особая роль в защите стран Балтии в случае кризиса. Однако в первую очередь это означает предоставление наземного и воздушного пространства силам НАТО и участие в перекрытии Финского залива.

Финляндия будет вносить свой вклад в военные подразделения НАТО, дислоцированные в странах Прибалтики, но фактическая оборона территории будет осуществляться крупными странами-членами НАТО — например, Великобританией, Германией и США.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) заявил в интервью Iltalehti, что позиция Финляндии в НАТО полностью понятна.

На саммите НАТО в июле будут утверждены новая структура командования НАТО и план обороны. Саммит внесет ясность в эти вопросы.

"У Финляндии очень длинная сухопутная граница с Россией. Для НАТО очевидно, что финские военные будут нужны для защиты северной границы альянса", — заявил Певкур.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Эстония
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