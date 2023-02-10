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ТАСС

Bloomberg: G7 готовит санкции против компаний КНР, Ирана и КНДР за приписываемую помощь РФ

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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости

По данным агентства, власти стран Группы семи полагают, что организации из государств, которые могут подпасть под санкции, "снабжают Россию запчастями и технологиями военного назначения"

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения санкций в отношении ряда компаний из Китая, Ирана и КНДР за приписываемую им поддержку России в военной сфере. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их утверждению, власти стран G7 полагают, что ряд компаний из этих стран "снабжают Россию запчастями и технологиями военного назначения". Планируется, что санкции могут быть введены в преддверии 24 февраля. Окончательного решения по санкциям пока не принято, не исключено, что ограничительные меры, введенные странами G7, могут различаться между собой. Список компаний, против которых планируется ввести санкции, до конца не сформирован, уточняет агентство. 

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
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