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Интерфакс-АВН

Запуск индийской ракеты SSLV с тремя спутниками намечен на 10 февраля

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Дели. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Запуск индийской ракеты-носителя Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) с тремя спутниками намечен на 10 февраля, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Второй опытный полёт ракеты Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) намечен на 10 февраля 2023 года в 09:18 по индийскому времени (в 06:48 по МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота", - говорится в сообщении на сайте организации.

В рамках миссии основной полезной нагрузкой станет оптический спутник дистанционного зондирования EOS-07 массой 156 кг. Аппарат оснащён инструментарием для отслеживания погодных явлений и предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Срок работы спутника на орбите рассчитан на 10 лет.

Вместе с ним на круговую орбиту высотой 450 км отправится кубсат AzaadiSAT-2 - на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Также на орбиту будет выведен американский кубсат, созданный компанией Antaris для испытания технологий.

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Страны
Индия
США
Компании
ISRO
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