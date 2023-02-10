Столтенберг считает, что украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии"

По словам генсека НАТО, Китай быстро наращивает свои вооруженные силы

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. НАТО полагает, что конфликт на Украине может "повториться в Азии", поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, "угрожая Тайваню". Об этом заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

"Китай внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню", - сказал он.

Столтенберг отметил, что Китай непрерывно углубляет отношения с Россией, что вызывает особую озабоченность в НАТО.

Генсек альянса находится в США с визитом в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 14-15 февраля.