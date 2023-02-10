Посольство РФ: поставки Британией истребителей Украине вызовут последствия для всего мира

Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны, заявили в диппредставительстве

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Возможные поставки британских истребителей Украине приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. Об этом говорится в переданном ТАСС в среду заявлении посольства РФ в Великобритании.

"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии [поставках истребителей] будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира. Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны", - указано в нем.

В российском диппредставительстве указали, что устроенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне "фандрайзинг" был бы неполным "без выклянчивания очередной порции вооружений, которым в Киеве уже давно даже не пытаются приписать "оборонительный" характер". "С учетом судьбы натовских артсистем, регулярно использующихся киевской военщиной для обстрела мирных городов Донбасса, нет особых сомнений, что западные военные самолеты, если будут когда-нибудь поставлены, также вскоре начнут применяться в авианалетах по жилым кварталам перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем посольство РФ обратило внимание на лицемерный характер выступления Зеленского в британском парламенте в среду. "Лицемерно прозвучали пафосные воззвания Зеленского о ценностях "свободы" и "прав человека", за которые будто бы борются в Киеве. На деле в Вестминстере едва ли нашелся бы человек, который бы не знал, что эти высокопарные понятия несовместимы с репрессивными повадками глубоко коррумпированной украинской элиты. Во имя удержания власти в Киеве никогда не стеснялись прибегать к запрету оппозиционных политических партий, цензуре ликвидации независимых СМИ, преследованию и расправам над инакомыслящими, подавлением прав и гражданских свобод русскоязычного населения и национальных меньшинств Украины", - говорится в сообщении.

"На этом фоне с привычной прямолинейностью о мотивах, побуждающих британских депутатов и лордов с наигранной серьезностью внимать гастролирующему по Европе экс-комедианту в зеленой фуфайке, высказался бывший премьер Борис Джонсон. В интервью радиостанции LBC подчеркнул, что военные поставки ВСУ - это "огромный авансовый платеж в счет нашей будущей безопасности". Иными словами, лишний раз подтвердил то, о чем уже вполне откровенно говорят официальные лица Киева, - что украинцы массово погибают за чужие стратегические интересы, участвуя в развязанной США и НАТО "гибридной войне" против России, пока карманы их далеких от окопной жизни киевских предводителей наполняются звонкой монетой расчетливых западных "инвесторов", - добавили в посольстве РФ.

Поставки истребителей

Утром в среду перед встречей с Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Украине предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, состоящих на вооружении НАТО. На Даунинг-стрит подчеркнули, что украинские пилоты получат навыки, которые позволят им "пилотировать сложные истребители стандарта НАТО в будущем".

Позже представитель Сунака уточнил, что правительство Великобритании пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, однако этот вопрос будет изучен с разных сторон.