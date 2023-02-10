Сунак объявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Как заявил премьер-министр Великобритании, Лондон ускоряет доставку техники Киеву

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Британские танки Challenger 2 будут доставлены на Украину в марте. Об этом в среду сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на военной базе в английском графстве Дорсет.

"Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце", - сказал он.

Сунак также повторил, что Великобритания намерена поставить Украине дальнобойное вооружение, не уточнив, о каких видах оружия идет речь. По его словам, поставки дальнобойных систем обсуждаются странами - членами НАТО, такие же дискуссии будут и по теме истребителей.

Великобритания 14 января первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 основных боевых танков Challenger 2. 29 января Минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения.

Зеленский прилетел с необъявленным визитом в Соединенное Королевство в среду. Он провел встречу с Сунаком на Даунинг-стрит, 10, выступил перед членами обеих палат британского парламента, был принят королем Карлом III. После этого он посетил военнослужащих, которые проходят обучение в графстве Дорсет на западе Англии. Зеленский воспользовался визитом, чтобы попросить у стран Запада поставить самолеты Киеву и нарастить поставки других видов вооружения.