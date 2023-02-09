Раздел, смена власти и «корейский сценарий» для Украины.

«Конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы и по его итогам Украина может и не вернуть все свои территории и Запад готов пойти по такому сценарию», – считает бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

Основными причинами он называет нехватку человеческого ресурса. По его мнению, «нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, которых нет и не будет».

Но самое главное, это зависимость киевских властей от Запада, который заинтересован в разделе Украины. Как вариант разрешения конфликта, в сложившихся условиях, Арестович упоминает сценарий двух Корей, при воплощении которого Киев еще сможет получить немало бонусов.

Решение конфликта в Украине наподобие того, которое корейские государства реализовали в 1953 году, и которое привело к прекращению там боевых действий без объявления окончания войны, не раз рассматривали аналитики.

Напомним, что 27 июля 1953 года было подписано Соглашение о перемирии в Корее, тогда же и закончились боевые действия. Соглашение создало корейскую демилитаризованную зону, чтобы разделить Северную и Южную Корею, а также разрешило возвращение пленных. Однако мирный договор так и не был подписан, и две Кореи технически все ещё вовлечены в замороженный конфликт.

Основным аргументом для аналитиков, которые считают такое разрешение ситуации на Украине реальным, является тот факт, что военная победа невозможна ни для одной из сторон конфликта аналогично, как и в Корейской войне. Во-первых, позиции стран, вовлеченных в конфликт, слишком далеки друг от друга, чтобы можно было ожидать мирного соглашения. Во-вторых, Украина и Россия несут настолько болезненные потери, что идея прекращения огня может показаться им привлекательной.

Что касается Украины, то на фоне сотен тысяч погибших, есть еще миллионы беженцев, а затяжной конфликт, длящийся годами, может означать, что они никогда не вернутся в страну. Речь идет в первую очередь о молодых мужчинах и женщинах активного репродуктивного и трудоактивного возраста, которые не работают сегодня в Украине и не рожают в Украине детей. Украинский Институт демографии уже признал, что страна находится на грани опустошения.

Также, мы наблюдаем, что не прекращающиеся поставки западных вооружений и военной техники в Украину, не позволят коренным образом изменить ситуацию на поле боя, а только затягивают кровопролитие.

Кроме того, солидарность с Украиной заметно слабеет в странах ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. Например, в Восточной Германии, Чехии и Венгрии большинство людей считают, что поддержка Украины должна быть ограничена из-за ее негативных экономических и социальных последствий для европейцев. Социологи уже предупреждают, что в ближайшие месяцы европейские страны ждет стресс-тест солидарности с Украиной.

Важно также, что наступил этап, когда киевский режим во главе с Зеленским перестал устраивать Запад. Об этом свидетельствуют ряд отставок и увольнений в верхнем эшелоне киевского руководства. Таким образом, можно предполагать, что Запад будет использовать этот момент для раздела Украины, «назначения» виновных за ее развал и приведение новых лидеров, а «корейский сценарий» вполне поможет заморозить конфликт и стать таким официальным прикрытием раздела Украины.

Павел Ковалев