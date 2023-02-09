Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону.

Страны-члены НАТО признали Россию самой значительной угрозой безопасности своей организации. Об этом говорится в стратегической концепции до 2030 года, которую Североатлантический альянс принял на саммите, прошедшем в Мадриде 28-30 июня 2022 года. А ещё раньше, начиная с 2014 года, НАТО существенно нарастил количество и масштабы проведения морских и сухопутных военных учений вблизи российских и белорусских границ на территории Восточной Европы и Прибалтики. Только в период с 2016 по 2022 год в приграничные районы были переброшены тяжелая техника, авиация и военные контингенты численностью до 40 тыс. человек. То есть, каждый год, под видом мероприятий оперативной и боевой подготовки, на приграничных территориях Польши и стран Балтии в освоении нового театра военных действий (ТВД) принимали участие около 6 тыс. военнослужащих стран НАТО. Причём в это число не входят военные национальных вооружённых сил и усиленных батальонных тактических групп многонационального состава, которые развёрнуты там, начиная с 2017 года в рамках реализации программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence, eFP), и принимают самое активное участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки по планам НАТО и страны пребывания.

Самыми крупными в прошедшем году и заслуживающими отдельного внимания стали учения НАТО Defender Europe 22 («Защитник Европы 22») и Swift Response 22 («Быстрый ответ 22»). Маневры носили комплексный характер и проводились на едином оперативном фоне. В ходе мероприятий были задействованы 18 тысяч военнослужащих из более чем 20 государств, при этом более семи тысяч участников и три тысячи единиц техники находились на территории Польши.

Учения Defender Europe 22 преследовали цель отработать переброску в короткие сроки нескольких соединений из Соединенных Штатов в Европу и развертывание наступательной группировки войск на европейском театре военных действий. В свою очередь маневры Swift Response 22 были посвящены отработке оперативной переброски по воздуху непосредственно на восточный фланг НАТО подразделений воздушно-десантных войск, взятия ими под контроль ключевых объектов и удержания их до подхода основных сил. Так, на полигоны Польши и стран Балтии десантирование выполнили военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии и 173-й воздушно-десантной бригады армии США и 6-й воздушно-десантной бригады Войска Польского при поддержке армейской авиации США.

Следует отметить, что информации о вышеперечисленных маневрах до сих пор крайне мало, и она очень ограничена. Но и с ней достаточно сведений, чтобы сделать заключение о наступательном характере учений и потенциальном ТВД. Примечательно и то, что приглашений для наблюдения за мероприятиями в рамках Венского документа (ВД-2011) не получили ни Россия, ни Беларусь.

В этой связи следует заметить, что для руководства стран ближнего зарубежья – членов ЕС и НАТО, а также самого блока НАТО давно уже стало нормой делать свои учения максимально непрозрачными и, тем самым, скрывать под их видом подготовку к агрессивным военным действиям. Наиболее успешно с этой задачей справляются прибалтийские государства. Пользуясь тем, что они не являются участниками Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), страны Балтии стали чем-то вроде логистического хаба для Североатлантического альянса в Восточной Европе. Не секрет, что после каждого учения ОВС НАТО с задействованием территорий Литвы, Латвии и Эстонии там остаётся немалое количество вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), а также запасов соответствующих материальных средств (ЗМС), доставленных участниками мероприятия. При этом точное число ВВСТ и объёмов ЗМС никто из соседей (например, субъекты Союзного государства) узнать не может – ДОВСЕ, призванный в свое время для установления военного равновесия между странами с разными политическими курсами, в данном случае не работает. Для руководства НАТО такое положение дел очень удобно и выгодно. Фактически, для оперативного и главное – скрытного создания на Прибалтийском плацдарме наступательной группировки войск достаточно перебросить туда только личный состав – всё остальное там уже есть.

В данном контексте очень наглядным примером служит крупное многонациональное учение Silver Arrow 2022, состоявшееся в сентябре прошлого года на территории Латвии. Участниками учения стали около 4200 военнослужащих из 17 стран НАТО. Кроме того, в составе латвийской механизированной пехотной бригады учебные задачи выполняла многонациональная боевая группа НАТО, дислоцирующаяся вблизи учебного полигона Адажи. Одним из ключевых эпизодов учения была боевая стрельба систем залпового огня HIMARS (M142, США) по цели в Балтийском море в исключительной экономической зоне Латвии. Как было отмечено в официальных источниках, «сухопутные войска США регулярно направляют эти системы в страны Балтии для проведения учений вместе с союзниками по НАТО. В случае возникновения кризиса Командование специальных операций США в Европе сможет оперативно перебросить пусковые установки HIMARS практически в любую точку Европы. Системы были доставлены на аэродромы Риги и Лиепаи самолетами C-130».

То есть, сообщение о доставке «пресловутых» американских РСЗО в Латвию обошло все популярные СМИ и имело официальный характер, а вот о том, что они (HIMARSы) вывезены из страны по окончанию учения – никакой информации, даже косвенной, нет, не говоря уже об официальном подтверждении. Но, даже, если бы оно было, всё равно не проверить – в Прибалтике ДОВСЕ не работает.

Обращают на себя внимание неумелые попытки провластных прибалтийских информационных ресурсов оправдать милитаризацию региона под видом учений. Так, литовский новостной портал Delfi.lt назвал манипуляцией сообщение белорусского государственного телеканала «Беларусь 1» о том, что Литва и Польша перебрасывают солдат и технику к белорусской границе. «На самом деле в Литве проходят очередные учения, которые, кстати, белорусская сторона у границ с Литвой организует гораздо чаще, чем последняя. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь», – утверждает Delfi.lt.

Речь идёт о двух многонациональных военных учениях НАТО, прошедших в октябре-ноябре 2022 года, почти одновременно, на территориях Литвы и Польши, соответственно Iron Wolf 22 и Puma 22.

Следует отметить осторожность, с которой литовский портал вынес свой «вердикт» – «…частичная ложь». То есть, даже отрицание и то – неполное. Значит, где-то присутствует правда. Это они признают сами. А вот, что написал по этому поводу Defence Express – «украинский военный информационный портал» (как сама себя позиционирует редакция информационного ресурса): «В Польше и Литве вблизи границ соответственно с Россией и Беларусью проходят сразу два многонациональных военных учения стран НАТО. <…> Отмечается, что в Литве проходят маневры Iron Wolf, в которых принимают участие около 3,5 тыс. военных и 700 единиц техники из 10 стран НАТО. Район маневров определен как Пабраде, расположенный всего в 10 км от границы с Беларусью к северо-востоку от Вильнюса. <…> Одновременно с этими учениями в Польше в районе Жешува, ставшим важным логистическим хабом для передачи вооружения Украине странами НАТО, проходят учения Puma. <…> Масштаб этих маневров не разглашается».

Так в чём же заключается манипуляция телевизионной службы новостей канала «Беларусь 1»? Перемещение «солдат и техники» было? – Было, «приняли участие около 3,5 тыс. военных и 700 единиц техники из 10 стран НАТО». Учения проходили «вблизи границ соответственно с Россией и Беларусью»? – Да, «всего в 10 км от границы». Сокрытие масштабов и направленности учений было? – Было, «масштаб этих маневров не разглашается». Было всё, кроме официального сообщения о том, сколько солдат и единиц техники вернулись в ППД.

Стоит ли говорить, что такой подход к подобным мероприятиям со стороны руководства Польши, стран Балтии и руководства НАТО носит системный характер? Не стоит, ведь учения «очередные», как утверждает Delfi.lt, а значит, регулярные, плановые, то есть систематические.

В своё время, руководство Российской Федерации обратило пристальное внимание на данную «системность» и «закономерность», присущую блоку НАТО и, в первую очередь, США. После чего им было принято решение приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а в последующем и участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Де-юре оставаясь в договоре, Москва прекратила диалог с Западом по этому документу, делегировав представлять свои интересы в переговорах по ДОВСЕ главному стратегическому союзнику – Беларуси. Помимо этого, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Решение стало ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

К сожалению, коллективный Запад проигнорировал все комментарии российского руководства о деградации существующей системы международной безопасности, которые сопровождали практические шаги России по локализации её участия в бесполезных теперь уже организациях.

Осознание того, что созданная и функционировавшая во второй половине прошлого века архитектура коллективной безопасности к настоящему времени окончательно пришла в упадок присутствует также и в Минске. Беларусь долго оставалась верна своим международным обязательствам в области безопасности, но одностороння агрессивная деятельность сопредельных стран-членов ЕС и НАТО неуклонно подталкивают ее руководство к приятию решений, которые в Москве уже реализованы. Не стоит удивляться, если после очередного демарша западных стран Республика Беларусь, так же как и Россия, остановит свое участие в целом ряде договоров.

Владимир Вуячич