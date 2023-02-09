Великобритания может передать Украине истребители Typhoon

Премьер Британии Сунак поручил Минобороны изучить, какие истребители можно отправить Украине

Украинский президент 8 февраля посетил Великобританию. Выступая в парламенте страны, Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Киеву боевых самолетов. После этого британский кабмин анонсировал обучение украинских пилотов и распорядился изучить, какие истребители можно передать ВСУ. Не исключено, что ими могут стать Eurofighter Typhoon, которых у Королевских ВВС 160 штук.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита 8 февраля в Великобританию попросил у британского парламента поставить Киеву боевые самолеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Выступая в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента, Зеленский отметил, что Лондон первым протянул руку помощи Киеву после начала вооруженного конфликта.

«Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всех вас - заранее - за мощные английские самолеты», - сказал глава государства в завершение своего выступления.

Кроме того, украинский президент подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Зеленский также встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, во время беседы украинский президент объявил, что намерен убедить весь мир поставить Киеву современные истребители.

Информация о том, что Лондон может отправить на Украину свои военные самолеты, появилась еще в конце января, после решения США, Германии и других стран о поставках танков Киеву. The Daily Telegraph писала, что передача истребителей пока не входит в список приоритетных целей для властей. Источники газеты сообщали, что самолеты могут быть отправлены, если российские войска покинут украинскую территорию и у Киева возникнет необходимость в патрулировании воздушных границ. 2 февраля Сунак заявил, что Британия может поставить истребители, но это займет много времени.

8 февраля представитель Сунака заявил, что власти Великобритании пока не приняли окончательного решения о поставках самолетов для ВСУ.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, для ясности, речь идет о долгосрочной перспективе, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - сообщил спикер кабмина.

Затем The Daily Telegraph со ссылкой на представителя британского премьера сообщила, что подготовка украинских пилотов на самолетах Королевских ВВС начнется уже весной 2023 года. На Даунинг стрит подчеркнули, что обучение займет длительное время.

По информации телеканала Sky News, вечером в среду Сунак также попросил главу британского Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие именно самолеты Лондон может отправить Киеву.

Согласно открытым данным, на вооружении у ВВС Соединенного Королевства стоят два типа боевых самолетов: 23 американских истребителя-бомбардировщика Lockheed Martin F-35B Lightning II и 160 многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon европейского производства.

F-35B Lightning II - самолеты пятого поколения, а Eurofighter Typhoon - четвертого, поэтому их передача Украине выглядит более реалистичной. В частности, бывший премьер Британии Борис Джонсон 8 февраля призвал власти немедленно отправить Украину именно эти самолеты.

"У нас есть более 100 самолетов Typhoon . У нас есть более 100 танков Challenger 2", - заявил Джонсон.

Изыскания для производства истребителя Eurofighter Typhoon начались еще в 1979 году, в эксплуатации он находится с 2003 года. К апрелю 2020 года было произведено 570 машин. Кроме Великобритании самолет стоит на вооружении Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.

Eurofighter Typhoon в зависимости от модификации управляется экипажем из одного или двух пилотов. Потолок его высоты - 19,8 км, в боевом режиме как истребитель он способен действовать в радиусе 1,3 тысячи км (как ударный самолет - 600 км). Максимальная скорость составляет 2,3 маха (2450 км/ч).

На борту установлена 27-мм пушка Mauser BK-27, самолет также способен нести до 7500 кг различного вооружения. На него устанавливаются самонаводящиеся американские ракеты "воздух-воздух" серии AIM и немецкие серии IRIS. Для поражения наземных целей используются семь различных видов ракет "воздух-земля" американского, британского и англо-французского производства. Кроме того, Eurofighter Typhoon способен нести на борту авиабомбы.

Истребитель применялся практически во всех операциях НАТО. В 2017 году власти Австрии инициировали иск против производителя Eurofighter - в Вене утверждали, что самолеты неоправданно дороги в эксплуатации и не соответствуют заявленным требованиям. В частности, отмечалось, что они недостаточно хорошо проявляют себя в условиях плохой видимости и ночью.

Михаил Котляр