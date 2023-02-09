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Техкульт

В Китае уже год в тайне работает первый национальный квантовый компьютер

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Квантовый процессор

Очевидно, что именно квантовые компьютеры станут суперкомпьютерами нового поколения, потому что они способны использовать принципы квантовой механики для кратного увеличения скорости вычислений.

Как сообщило одно из крупнейших китайских изданий Science and Technology Daily, компания Origin выпустила квантовый компьютер Wuyuan, который в тайне работает уже целый год. Информации, где и как его используют, в открытых источниках нет. Тем не менее, Китай стал третьей страной в мире после США и Канады, обладающей собственным действующим квантовым компьютером. У Wuyuan впечатляющие характеристики — 24-кубитный процессор на сверхпроводящих чипах, собственное ПО, а также возможность работать в облаке. На очереди следующий суперкомпьютер от Origin — Wukong. К счастью, компания не оказалась участником «войны чипов» между США и КНР и жертвой американских санкций, что, по мнению экспертов, подтверждает ее безусловное авторство в создании Wuyuan.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Канада
Китай
США
Проекты
ИТ
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