Войти
ТАСС

Космонавты на МКС провели порядка 30 сеансов печати на 3D-принтере

223
0
0
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (слева направо)
Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (слева направо).
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС

Как сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, некоторые процессы проходят не так, как на Земле, поэтому потребуется наладить технологию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС провели уже порядка 30 сеансов печати на 3D-принтере на орбите. Об этом сообщил в среду космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в рамках всероссийской акции "Ученые - в школы", которая проходит при поддержке VK и тематических сообществ.

"Сейчас уже проведено порядка 30 сеансов печати. Не сказать, что сразу все прошло отлично", - сказал Прокопьев, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам космонавта, ряд процессов проходит не так, как на Земле, поэтому потребуется наладить технологию. "Мы уже напечатали несколько тестовых фигур, есть даже шахматные фигуры. Начинаем печатать кронштейны, которые помогут нам в процессе внекорабельной деятельности", - добавил он.

Ранее спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщал, что российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) смогли напечатать на 3D-принтере первую рабочую деталь.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне прошлого года, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
18.07.2022
Второй полет по программе перекрестных полетов между "Роскосмосом" и NASA состоится весной 2023 года - СМИ
05.07.2021
В пресс-службе «Роскосмоса» объяснили перенос запуска модуля «Наука» к МКС
02.07.2021
Модуль «Наука» для МКС вернули для устранения замечания
20.06.2019
Энергомаш передаст американским заказчикам очередную партию ракетных двигателей
04.03.2019
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
30.05.2018
Российские ученые создают супербыструю зарядку лазером. Что мы о ней знаем?
24.08.2011
Корабль для космотуристов уже строится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.02 05:35
  • 3
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 09.02 03:33
  • 44226
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 22:08
  • 92
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 08.02 18:17
  • 1
В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа
  • 08.02 17:01
  • 3
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 08.02 16:50
  • 2
Украинские диверсанты-частники
  • 08.02 15:38
  • 5
Гиперзвуковой барьер: Черноморский флот получит фрегаты — носители «Цирконов»
  • 08.02 14:21
  • 2
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал координационный центр беспилотных авиасистем
  • 08.02 14:17
  • 1
В России создадут спутниковую систему всепогодного зондирования Земли
  • 08.02 14:16
  • 1
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
  • 08.02 13:33
  • 2
Иран опроверг сообщения о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
  • 08.02 12:00
  • 1
Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе несет угрозу всему региону
  • 08.02 11:58
  • 12
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 08.02 07:47
  • 1
Источник заявил о росте выпуска снарядов "Краснополь" против танков НАТО
  • 08.02 05:27
  • 2398
Как насчёт юмористического раздела?