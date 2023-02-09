Космонавты на МКС провели порядка 30 сеансов печати на 3D-принтере

Как сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, некоторые процессы проходят не так, как на Земле, поэтому потребуется наладить технологию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС провели уже порядка 30 сеансов печати на 3D-принтере на орбите. Об этом сообщил в среду космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в рамках всероссийской акции "Ученые - в школы", которая проходит при поддержке VK и тематических сообществ.

"Сейчас уже проведено порядка 30 сеансов печати. Не сказать, что сразу все прошло отлично", - сказал Прокопьев, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам космонавта, ряд процессов проходит не так, как на Земле, поэтому потребуется наладить технологию. "Мы уже напечатали несколько тестовых фигур, есть даже шахматные фигуры. Начинаем печатать кронштейны, которые помогут нам в процессе внекорабельной деятельности", - добавил он.

Ранее спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщал, что российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) смогли напечатать на 3D-принтере первую рабочую деталь.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле "Прогресс МС-20" в июне прошлого года, первым его опробовал космонавт Олег Артемьев. Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. В будущем применение данных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, без ожидания их поставки на транспортных кораблях с Земли.